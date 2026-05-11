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政策跳票？沈政男：又打了他們一巴掌

醫院怕撐不住？沈政男：改善護病比才能留住人

護理界不一定再挺綠！點名賴清德：恐流失30萬票

立法院藍白黨團日前聯手三讀通過《醫療法》修正案，正式將「三班護病比」入法，讓護理界多年訴求終於邁出關鍵一步；不過，衛福部隨後宣布，相關制度預計將延至2028年5月1日上路，引發護理團體強烈反彈。對此，精神科名醫沈政男直言，民進黨如今形同「得罪整個護理界」，恐怕將流失高達30萬張選票。沈政男今（11）日在個人YouTube頻道以「沒收護理師節大禮，醫界選票流失」為題發文指出，立法院趕在5月12日護師節前夕完成《醫療法》修法，原本被視為送給全台護理師的一份大禮，沒想到衛福部卻緊接著宣布延後2年實施，等同於又打了他們一巴掌。沈政男指出，「三班護病比入法」其實是總統賴清德競選時的重要政見之一，當時承諾「2年內完成入法或任內完成」，如今卻遭質疑跳票。他更直言，若護理團體要追究責任，「應該是找賴總統」。沈政男提到，護理界與藍白立委一路奔走修法，白委邱慧洳甚至在立法院外淚灑現場，才終於爭取到成果，但現在卻面臨延後上路，甚至可能因行政程序再遭卡關。他也警告，若行政院長卓榮泰最終選擇不副署，恐讓護理界連訴求都無從推進。沈政男回顧，早在2019年「全日護病比」就已入法，但護理界認為，白班與夜班平均計算無法真實反映夜班超時與過勞問題，因此才進一步推動「三班護病比」。他指出，目前最大爭議在於，一旦全面落實新制，依衛福部統計，恐有3至4成醫院無法達標，因此官方才主張應先補足護理人力再實施。不過，護理界認為這根本是「倒果為因」，因為只有改善工作環境與護病比，才能真正吸引更多人投入護理工作。沈政男還提到，民進黨政府過去曾承諾推動「住院護理費與護病比連動」，也就是護病比愈低、健保給付愈高，藉此促使醫院改善制度，但至今仍未落實，而日本早已行之有年。沈政男更批評，卓榮泰日前稱「護理師像母親，具有同理心且願意工作」，顯示政府根本缺乏制度改革思維。他呼籲，護理界應凝聚共識，拒絕接受2年緩衝期，持續向政府施壓，甚至可在年底縣市長選舉中展現政治態度。「為什麼當初賴清德在競選總統政見承諾『2年內入法或在任內完成』？」沈政男直言，2個字「騙票」，民進黨長期認為醫界偏綠，但其實護理師與醫師族群並不相同，「護理界有30萬票，醫師頂多6、7萬票」，若綠營持續得罪護理界，恐怕將面臨大規模選票流失危機。