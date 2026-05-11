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外交部長林佳龍與衛福部長石崇良今（11）日一同召開「2026年『世界衛生大會』（WHA）推案及『台灣智慧醫療與健康產業展』雙部長行前記者會，媒體問及今年是美國第一年不再派員出席WHA。石崇良強調，美國是非常堅定的夥伴，過去在川普總統上任之後，也曾以13次以不同管道與途徑表達支持台灣參與國際衛生活動，而這幾年來支持台灣參與WHA成為觀察員的國家，其實一年比一年增加，每年都在成長。石崇良說，美國一直是台灣非常堅定的夥伴。在過去川普總統上任之後，也曾經13次以不同的管道跟途徑，來表達對台灣參與國際相關衛生活動的支持，這點是非常肯定，雖然今年是美國第一年不再派員出席世界衛生組織大會，不過從過去這幾年，歷年支持台灣參與WHA成為觀察員的國家，其實一年比一年增加，每年都在成長。石崇良表示，這些理念相近的國家，今年也還在為台灣努力奔走。所以國際支持的力道，現在感受並沒有因美國不出席WHA大會而減弱，也更因為如此，台灣更需要更慎重、壯大來積極地參與世衛大會活動，呈現台灣參與WHA的堅定信念，也感謝各國的支持。