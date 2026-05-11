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▲改善後/已完成防護板區隔。（圖／公路局提供）

▲改善後/燈桿基座螺栓已增加帽蓋。（圖／公路局提供）

淡江大橋明（12）日通車在即，卻有粉絲專頁發出影片，質疑護欄沒有W浪板護欄或是彎折處理，並且燈柱沒有使用螺帽包覆。交通部公路局表示，影片所呈現的部分畫面，應屬施工及通車前整備階段，並非最終完成狀態。有粉絲專頁昨日發出影片質疑，跟一般道路護欄的W浪板護欄不同，而淡江大橋所使用的是「交通部自創的造型護欄」，並且末端也沒有彎折處理，而是刨刀不處理；混凝土護欄銜接處也沒有漸變包覆。另外，燈柱基座的螺絲也沒有螺帽包覆。公路局今說明，淡江大橋機車道的護欄設置目的主要為導引車流、區隔空間及提升通行安全，與高速公路主線車道供汽車高速行駛所採用的車輛防撞護欄，在適用對象、設計功能及防護需求上並不相同，尚不宜直接以高速公路護欄型式作為比對標準。現行相關規範對於一般機車道護欄的型式及高度，並沒有單一固定型式或一致標準。淡江大橋機車道護欄係已在通車前完成相關安全整備。另針對未加螺帽部份，公路局表示，燈桿基座及螺帽，已依現場條件採包覆或防護板區隔等方式辦理安全防護。後續仍將持續觀察通車後使用情形，並依實際需要滾動調整改善。