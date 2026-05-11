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Mister Donut：寶可夢聯名！可達鴨等4大甜甜圈 芒果鳳梨新品一覽

▲Mister Donut四度聯名寶可夢，5月12日起開吃皮卡丘甜甜圈、精靈球波堤，還有可達鴨甜甜圈等4大新品！零錢包、吸管杯、餐具組、收納袋及購物袋5大周邊商品價格一覽。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut寶可夢四度聯名，可達鴨甜甜圈好欠吃。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut夏季限定「芒果波波隆尼」、「鳳梨優格波堤」。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut寶可夢5大周邊商品！99元起加價購

▲Mister Donut寶可夢周邊商品。（圖／Mister Donut提供）

▲99元起寶可夢周邊商品，划算開搶。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut寶可夢甜甜圈買5送1！夏日飲品第2杯5折

▲Mister Donut寶可夢甜甜圈「買5送1」或「買6送2」！夏日飲品「第2杯5折」。（圖／Mister Donut提供）

GU：寶可夢「夏日海洋」主題商品390元起！5/29開賣

耿鬼可選，包含男裝T恤與童裝，價格為390元～590元。



提醒大家，台北西門店、明曜店、 台南新光三小西門店、高雄漢神巨蛋店無販售童裝商品。



▲GU寶可夢聯名「夏日海洋」系列5月29日開賣。（圖／GU提供） ▲GU將於5月29日開賣寶可夢「夏日海洋」T恤390元起。（圖／Mister Donut提供）



皮卡丘粉絲注意！Mister Donut表示，四度聯名寶可夢，最新開吃可達鴨甜甜圈、皮卡丘甜甜圈、精靈球波堤等4大造型新品！這次還推出可愛3款扣式零錢包、可達鴨吸管杯、餐具組、寶可夢旅行收納袋、可變身波堤造型的寶可夢收納購物袋，共5大周邊商品價格一次整理，5月12日起與聯名包裝一起亮相。GU也將於5月29日開賣「寶可夢」夏日海洋主題男裝T恤與童裝商品。Mister Donut四度聯名寶可夢來了，首波5月12日開賣經典款「皮卡丘甜甜圈」85元，這次裹上鳳梨可可沾醬包覆熱帶水果鮮奶油內餡；蘋果可可沾醬及白可可沾醬打造的「精靈球波堤」59元。第二波5月26日起，吃得到台灣首次推出的「可達鴨甜甜圈」85元，芒果可可沾醬表層、沾裹優格可可沾醬，搭配滿滿芒果鮮奶油內餡；「超級球波堤」59元則是蘇打風味可可及白可可沾醬各半、再以蘋果可可沾醬點綴。還打造聯名寶可夢限定的甜甜圈紙盒、迷你派對紙盒、飲料紙杯等包裝，連日式糰子外盒都看得到寶可夢身影。Mister Donut應景夏日到來，再推出夏季限定「生系列」水果風味甜甜圈，鬆軟的「芒果波波隆尼」79元吃得到芒果果餡、搭配鮮奶油及芒果果乾；「鳳梨優格波堤」48元則沾裹鳳梨可可風味沾醬、再點綴優格可可沾醬線條。Mister Donut聯名寶可夢還推出一系列周邊商品，消費滿100元可以加購價獲得（單筆交易限加購各5個，各門市數量有限，售完為止）：◾️現貨加購價99元／個。◾️現貨加購價399元／個。◾️預購加購價329元／個。◾️可變身波堤造型的預購加購價239元／個。◾️預購加購價239元／個。歡慶Mister Donut寶可夢新品上市，活動期間挑選6或8個甜甜圈，需含一款指定商品，其中1個或2個由Mister Donut招待。提醒大家，限贈價低品項，優惠不得併用；7-ELEVEN及Semeur門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠；限當場一次領取，實際依門市現場陳列為準（數量有限，售完為止）。Mister Donut現做飲品推出4款夏季限定款，中杯「愛文芒果冰沙」85元、大杯「荔枝蘋果青茶」85元、大杯「梅子青茶」59元、大杯「紅心芭樂青茶」59元。台灣GU也聯名寶可夢，官方表示，5月29日起全台門市與網路商店，開賣清爽配色的「夏日海洋」主題系列，有皮卡丘、水伊布（水精靈）、