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▲台電今日進行總經理交接儀式，現任台電總經理王耀庭交棒給新任總經理郭天合。（圖／記者邱曾其攝影）

曾文生：8座電廠有6個新建機組 王耀庭將協助電網供需端

功成身退 王耀庭笑說再下去「這條命都沒有了」

▲郭天合致詞說，自己出生於發電基層，重回台電大家族除了溫馨，更多了未來使命感。（圖／記者邱曾其攝影）

台電今日進行總經理交接儀式，現任台電總經理王耀庭交棒給新任總經理郭天合。郭天合致詞說，自己回到台電除了溫馨還推動國家任務使命感，並指未來10年預計會有13部的機組將會精進、改建，確保國內穩定供電能力。郭天合1988年進入台電，於興達發電廠擔任機械工程師，期間歷練大林、大潭等電廠，2020年底擔任發電處處長，掌管台電21座水火力發電廠，2021年8月1日升任副總經理兼水火力發電事業部執行長職位，2025年7月16日退休，今日再回鍋接總經理。郭天合致詞說，自己出生於發電基層，重回台電大家族除了溫馨，更多了未來使命感，自己在80週年後接棒，搭配總統賴清德二次能源轉型政策及強化電網韌性，將與全體同仁共同攜手聚焦數項關鍵工作。首先，穩定供電乃是核心中的核心，未來的10年內，台電預計將有13部的複循環機組須加以精進穩定運轉能力，並將滾動式檢討，讓供應端的電源能夠更加穩固，風險管控能夠更早。第二，電網的韌性必須持續於分散、強固跟防衛的3大方向，推動電廠直供園區，強化區域供電，落實配電饋線自動化以及關鍵基礎防護；第三，台電必須要推動數位轉型，透過即時監測、預測維護，配合配電的AI自動輔助調度，提升運轉效率與用戶品質。他也提到，台電對於任何有助於淨零的選項都持開放態度，除了嚴謹推動核能自主安全檢查，並堅持核安第一、核廢處理、社會共識，不論是現有的機組或延役的機組評估，或是先進核能技術的研究，都會配合國家政策。台電董事長曾文生指出，台電在台灣本島的8座大型電廠就有6個要新建機組，而離島的珠山、塔山跟尖山電廠也有正在或是計劃興建機組，郭天合從基層做起，對電廠機組非常熟悉，甚至可以直接推論出哪個設備出了問題導致故障。曾文生表示，王耀庭接下來將專任台電所屬法人台灣機電工程服務社董事長，期望能借重他的專業以及柔軟身段，協助將電網「供、需兩端」縝密結合，讓用戶及供電端能夠了解、體諒彼此，互相協助減少跳電事故、減少停電時間。王耀庭致詞說，他第一份工作就在台電，表示台電人相當謙卑，但他藉由最後一次公開致詞自豪自己在台電貢獻，更說自己2年前很「幼稚」提出辭呈，但看到當時行政院長陳建仁發表長文慰留，「有這樣的長官，你們不會為台灣去賣命嗎？」而現在正是新機組上線的高峰，自己是完成階段性任務而選擇退下來，包括台中、大談、興達電廠機組建置吿一段落，接下來緊接著還有通霄、大林、興達二期等機組建置，現在交棒給自己的成大學弟郭天合，是最適合的時間，笑說自己跟董事長曾文生喊話是不是該放我走，自己任務達到該離開，「否則我再下去的話，我這條命都沒有了。」