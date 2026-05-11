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許多台灣民眾前往日本旅遊會購買御守保佑平安或學業成功，沒想到有人盯上了這一轉賣價差的利潤。以結緣水晶御守為特色的日本福岡縣柳川市的「田脇日吉神社」近日對外發出中文、日文聲明，指出有台灣網站以高價轉賣御守，提醒民眾這些御守「可能已被邪靈汙染」 。田脇日吉神社8日於臉書粉專發出聲明表示，他們接獲通知，發現特色御守被台灣某網站高價轉賣，他們強調御守並不是飾品，而是承載著日本神明庇佑的神聖物件。田脇日吉神社對此深感震驚和憤怒，這些護身符竟被當作廉價飾品，以高價轉售。神社強調，他們也可以直接向台灣民眾提供護身符，因此呼籲民眾在線上購買，而非購買價格虛高、可能已被邪靈污染的轉售護身符。田脇日吉神社也強調，社群媒體及網站上的照片版權歸神社所有。未經授權，禁止使用任何已發布的照片​​。田脇日吉神社在日文的聲明中則特別提到，為了讓大家能替家人請領御守，原本允許一次授與多個御守；目前部分已限制為每人限領一個。在田脇日吉神社發出聲明後，台灣販售的轉賣網站上悄悄掛上完售。