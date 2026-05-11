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出國旅遊使用eSIM方便之餘，專家提醒，部分境外eSIM價格低、安裝快，但網路流量卻可能送進中國管轄區，建議國家通訊傳播委員會（NCC）明確定義「旅遊型純流量 eSIM」是一個合法的業務類別。NCC今（11）日回應，國內電信業者已有提供出國旅遊純上網預付卡服務，也會邀檢警機關、業者商議是否放寬，希望在便利跟防詐之間取得平衡。cacaFly聖洋科技執行長邱繼弘昨在臉書貼文示警，我國電信業者因NCC防詐監管而被綁死，導致消費者只能轉向境外服務，但那些廉價eSIM預設把使用者的流量送進中國管轄區。他呼籲，讓NCC明確定義「旅遊型純流量 eSIM」，並且不需要本人臨櫃、不提供台灣門號與語音服務、可以線上開通、專供漫遊使用，給業者敢投資的理由。NCC說明，「國內電信業者已有提供出國旅遊純上網預付卡服務」，且符合條件下可免設定費用。惟依據《詐欺犯罪危害防制條例》仍須經過KYC（Know Your Customer）程序始可提供，如在門市臨櫃提供證明文件查核等。至於針對既有用戶在符合一定風險控管條件下，得否簡便KYC程序，將邀請檢警機關、三大電信業者開會討論該服務的合法性及可行性。NCC呼籲民眾選購出國使用電信服務時，儘量挑選國內電信業者或具有商譽的產品，並應注意自身隱私風險。對於未標示或標示不明「實際提供電信服務的境外電信事業」者，可向賣家查證確認，以維護使用者隱私。