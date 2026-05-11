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台電說法翻車？帳單變色再掀質疑

批民進黨「用謊言蓋謊言」 質疑去中化操作

台電斥資96萬元更換Logo爭議持續延燒，如今最新一期電費帳單配色由「藍色改為綠色」，再度引爆外界質疑。媒體人李艷秋直言，整起事件真正的核心問題就在一個「恥」字，批評台電虧損高達3500億元，卻還花百萬改字體、換顏色，民進黨政府則不斷以新的說法掩蓋爭議，甚至將一切合理化為「轉型正義」或「中國認知作戰」。李艷秋今（11）日發文指出，台電此次更換品牌字體，將過去被視為于右任草書風格的字樣改為電腦字，引發社會兩極反應。支持者認為這是品牌年輕化與形象更新，但反對者則質疑文化底蘊遭破壞，甚至批評背後恐涉及圖利特定設計團隊。李艷秋進一步點出，事件之所以越燒越大，第1個關鍵就是台電說法反覆。她表示，台電先稱原字體只是員工臨摹、並非于右任真跡，後來又改口稱是從字帖集字而成；但隨後卻被翻出昔日台電月刊內容，記載當年曾以「2顆西瓜換墨寶」的故事，形同狠狠打臉官方說法。她批評，面對外界質疑，台電不但沒有認錯，也未正式道歉。除了Logo風波外，李艷秋接著也提到第2點，台電近期連電費帳單顏色都從藍色改為綠色，再度遭外界質疑政治聯想；對此，台電解釋帳單本來就有多種配色，而此次採用的是「藍綠色」，主打科技感與現代感。不過，相關說法仍引來不少網友嘲諷。李艷秋認為，第3個爭議點則是網路上開始出現「轉型正義」論述，試圖替事件護航、止血。她痛批，其實整件事關鍵在於「恥」字，一個虧損3500億的國營事業，用百萬改個字體、換個顏色，就可以更現代、更科技？李艷秋表示，在民進黨執政下，對引起爭議的話題，一貫拉東扯西，用一個謊言蓋掉另一個謊言，他們確信人民無知、智商低等，就算真相出現，也可以説一句「轉型正義」或「中國認知作戰」就合理了一切荒謬。「另一個關鍵是進一步去中化。」李艷秋認為，連「台灣」電力公司，因為是毛筆字，都要除之而後快，所以整肅中華文化的行動會從國營標語招牌，逐步形成社會氛圍，擴及學校及私有行業。從台電改Logo、印度移工進口、反核變返核、開放萊豬可以進CPTPP、美國關税大騙局，賴政府「不靠謊言就無法治國」，並反問：「騙子能騙多久？由被騙的人決定。」