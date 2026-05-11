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▲小煜（如圖）只要談到小孩，就成為慈父，育兒經侃侃而談。（圖／記者吳翊緁攝影）

2026年昔日男團棒棒堂男孩的小煜（楊奇煜），人生重心已全然轉向。他今（11）日出席台灣匹克球聯盟記者會後受訪時表示，離婚後現在每天忙著一打二的爸爸生活，作息跟著孩子走，也在陪伴孩子進行早期療育（早療）的過程中，意外成為了其他焦慮家長的心靈支柱。昔日在舞台上勁歌熱舞的小煜，現在的生活作息卻極其規律。他表示每天早上6點半準時起床，張羅兩個兒子出門上課後才開始自己的工作。訪談當下，他還一邊擔心等下會來不及接小孩，一邊笑說：「每天接完小孩後大約七、八點，我也累癱了，九點就得準備睡覺。」被育兒行程填滿的生活，也讓他的社交圈近乎停擺。雖然仍有異性邀約，但小煜坦言，現在已經變成約不動的狀態。他無奈地說：「我能約的時間只剩下下午三點，但那時大家都在上班。約晚餐時段我七點就要趕回家接手，因為保姆要下班了。」他自認目前的生活重心全在孩子身上，對於新戀情既無暇也無心，甚至自嘲：「目前應該沒人敢跟我在一起吧。」小煜透露大兒子目前正在接受早療，成長的道路比起一般孩子需要花費更多的心力與陪伴，「他慢慢在成長，但需要很多時間和力氣，還要帶他上很多額外的課程。這過程其實蠻煎熬的，但就是要慢慢撐，直到他長大為止。」為了宣洩累積的壓力，小煜選擇打匹克球和高爾夫作為出口。他幽默表示，看著球飛過來用力打過去，壓力就隨之釋放。而孩子入睡後，他會自己在客廳放鋼琴音樂，躺在沙發上喘口氣。在帶孩子做早療的日子裡，小煜認識了許多同樣狀態的父母。他分享了一個令人心酸的例子，曾遇過一位壓力爆表的媽媽，因長期照顧特殊孩子而精疲力竭，甚至產生過極端負面的想法。這讓小煜感同身受，在等待孩子下課的空檔，他主動擔起心理輔導員的角色，以自身經歷鼓勵對方：「我們要用愛去包容孩子，或許他不會變得完全『正常』，但我們可以用愛等他。」這段經歷，也被他寫成了新歌，紀錄下這段與孩子共成長的歲月，會在之後發行的專輯裡聽到。小煜表示，目前正籌備個人全創作專輯，專輯中有一首歌曲就是寫給早療孩子，「因為帶孩子很有感觸，想把這些心情寫成歌傳達出去。」儘管離婚後的日子充滿挑戰，小煜與前妻仍保持良好的友誼，今年母親節也一起聚餐慶祝。對他來說，現在的行情不是來自於演藝圈的掌聲，而是來自於孩子對他的依賴。訪問結束時，小煜匆匆拿起行囊趕往接小孩。他說，因為老師已傳訊來問了。