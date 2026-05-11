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訪美行程曝！鄭麗文：東西岸都有邀約盼不超過兩週

喊訪美行主軸！鄭麗文：希望美中為和平跟繁榮做出正面的貢獻

國民黨主席鄭麗文預計下月初訪美，對此鄭麗文今（11）日邀請媒體進行茶敘時表示，預計到西岸舊金山、洛杉磯，東岸則是紐約、波士頓、華府，甚至是德州都在積極聯繫中，這趟行程最重要的，在與總書記習近平北京會面後，確認雙方對兩岸和平穩定有巨大的善意跟誠意，希望台海區域能夠避戰，這中間美國的態度至關重要，「降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，這是此次到美國去最重要的主軸」。對於下月初訪美行程，鄭麗文透露，會在6月初就會出發，這次行程大概是兩個星期，因為東西岸都有非常多的邀約跟訪問，那盡量能夠壓縮，希望不要超過兩個星期，否則時間會拖得太長，預計到西岸舊金山、洛杉磯，東岸則是紐約、波士頓、華府，甚至是德州都在積極聯繫中鄭麗文說，所以此次行程非常的多樣，也非常豐富。那麼最重要的是，在跟總書記習近平在北京會面後，確定雙方都對兩岸的和平穩定有巨大的善意跟誠意，也希望積極地往這個方向去努力，希望台海區域能夠盡量地避戰，創造和平的可能性，而這中間美國的態度至關重要。鄭麗文表示，希望改變過去冷戰時期台灣位居第一島鏈的位置，背後其實呈現出來的是一個戰爭的最前線，是東西兩大陣營的對峙，但希望從日本到韓國、到大陸的東南沿海、台灣，還有新加坡、香港等，已經發展成為世界上最富庶、經濟最發達、科技最先進的一個區域，因此希望它是一個和平繁榮的區域，而不再是戰爭的前線，希望是一個「Pacific Peace and Prosperity Zone」(太平洋和平與繁榮區)，整個區域要變成和平繁榮的地方，為人類和平與科技時代繁榮登上一個新的高峰。鄭麗文說，這中間美中兩大強權共同的意願不可或缺，所以希望美國能夠扮演更加關鍵積極的角色，馬上就要迎來川習會了，自己非常樂觀其成，不只台灣內部朝野應該和解、兩岸應該和解，也真正期待看到美中能夠發展出正面的友誼，能夠和解、合作，那就是全世界最大的福音，因此當然是從一個正面的態度樂觀其成，也希望美中能夠共同為整個區域的和平跟繁榮做出正面的貢獻。鄭麗文表示，所以這個區塊的智慧與能量不可限量，因此此次到美國，也希望能夠傳達對於和平信心，對於和平繁榮東亞可以做出重大貢獻的提案，相信這才真正的合乎美國的國家利益，也合乎所有區域國家的利益，也應該是大家共同努力的方向，「降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，這是此次到美國去最重要的主軸」。