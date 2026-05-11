我是廣告 請繼續往下閱讀

台電近期因Logo調整引發外界討論，經濟部相關預算運用再度受到關注。知名網紅Cheap近日也在臉書發文指出，外界近期正討論是否針對微型電動二輪車推出補助方案，但他質疑，目前市面上許多微型電動二輪車「其實幾乎都是阿共製造，因為阿共最便宜、量最大」，認為若貿然補助，恐怕變成「台灣納稅人出錢，補助中國車大量進來」。Cheap表示，近期有業者開始遊說政府「微型電動二輪車是不是也該補助一下？」但他認為，若政府直接投入補助，最後恐怕不是扶植本土產業，而是變相協助中國產品大量進入台灣市場。他指出，「原本一台就已經很便宜了，政府再補助下去，價格更低，數量一定直接暴增」，甚至可能出現「滿街都是微型電動二輪車」的狀況，並直言「最後很可能變成：台灣納稅人出錢、補助中國車大量進來」。Cheap指出，目前微型電動二輪車衍生的交通亂象與安全爭議已相當常見，包括「逆向、鬼切」、「闖紅燈」、「撞行人」、「未成年騎車」、「人行道亂衝」等問題，相關新聞頻傳。他也提到，部分車款過去曾發生「室內充電起火」、「電池爆炸」、「騎到一半變火球」等事故。他質疑，在安全規範與管理制度尚未完善前，政府是否適合進一步推動補助政策，否則恐怕造成「台灣道路更亂、車禍更多、本土產業依然阿斗」。對於政策方向，Cheap則強調，如果政府真的要補助相關產業，應該參考過去扶植台灣機車產業的模式，而非單純撒錢刺激市場。他認為，至少應同步推動「提高安全標準」、「強制電池認證」、「建立本地維修能力」、「要求供應鏈透明」、「限制低品質貼牌車」等制度，透過產業政策建立本土供應鏈與維修能量，避免低品質產品大量流入市場。Cheap最後也補充表示，外界不應曲解他的立場，「我這篇是反對補助阿共的車，支持本土業者」，並強調自己主張的是建立「非紅產業鏈」。他也以一貫戲謔語氣寫下，「不要再說我是中共同路人了」，再度引發網友熱議。