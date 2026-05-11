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泰國渡假勝地芭達雅爆出中國男子藏匿大量軍火案件，引發泰國政府對外籍人士免簽入境制度的全面檢討。泰國高層官員指出，此案凸顯外籍人士可能利用長期停留從事非法活動的風險，當局正考慮將免簽停留期限由60天縮短為30天，並強化安全審查與跨部門調查。日前泰國警方在一名中國籍男司機發生車禍的事故車輛內發現非法槍械與彈匣後，進一步搜查其住處，並查獲步槍、手榴彈與炸藥等大量軍火。男子向警方供稱，因患有憂鬱症，原本計畫發動「自殺式爆炸攻擊」，消息震驚泰國社會，更引發國安高層高度關注。根據泰國公共電視台《Thai PBS》報導，泰國總理阿努廷表示，政府正在重新審視免簽入境政策，並將此次軍火案件納入重要考量。他強調，警方與安全單位必須追查涉案中國男子如何取得大量武器，並釐清整個軍火供應鏈的來源與幕後網路。泰媒也指出，泰國外交部長西哈薩日前透露，外國旅客免簽停留期限可能很快從現行60天減半至30天。依新提案，免簽旅客可停留30天，如有需要可再申請延長30天。泰國外交部早前即表示，調整政策的主要目的，是防止部分外籍人士濫用免簽制度在泰國從事非法活動。不過調查也顯示，本案嫌犯並非以60天免簽身分入境。報導指出，該名中國男子持有中國、柬埔寨與多明尼克護照，同時擁有泰國政府發給非泰國長期居民的粉紅色身分證，以及有效期五年的精英簽證，顯示其在泰國長期居留身分較為複雜。《曼谷郵報》則進一步報導，泰國警方已擴大偵辦範圍，目前已拘捕並訊問三名嫌犯，包括一名海軍軍官與一名射擊場業者，調查人員懷疑兩人涉及突擊步槍交易。第三名嫌犯則被指協助開設銀行帳戶，用於接收軍火交易資金。警方預計將再傳喚一名現役軍官與一名前軍人協助調查。泰國政府表示，未來將持續強化跨部門合作與邊境安全機制，並檢討現行免簽政策，以在維持觀光產業競爭力的同時，防範國家安全風險。