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在流亡多年、服刑八個月後，泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）今（11）正式獲釋，這位主導泰國政壇逾25年的重量級人物再次回到公眾視野。外界普遍關注，在政治版圖已大幅改變的情況下，他是否仍能延續長期影響力，分析人士則認為塔克辛想再出山是困難重重。今年76歲的塔克辛從監獄假釋後，現場迎來大批身穿紅衣的支持者，迎接人群中包括其女兒、前總理貝單東等人，還有支持者開車700公里前往迎接，甚至帶來20公斤荔枝，只因「知道他喜歡吃」，場面相當熱烈，塔克辛本人則向媒體表示自己「身體狀況良好，也鬆了一口氣」。根據泰國矯正署說法，他因年事已高且剩餘刑期不足一年，符合提前假釋條件，未來四個月仍須配戴電子監控裝置。《BBC》指出，塔克辛自2001年至2006年出任泰國首相，憑藉強勢領導風格與醫療、農村補助等親民政策迅速累積廣大基層支持。然而，他亦因貪腐與濫權指控長期與保守派、王室及軍方勢力對立，最終在2006年軍事政變中被推翻。此後近20年，他大多時間在海外流亡，儘管身處國外，仍持續透過政治盟友影響泰國政局，其政治網路多次贏得選舉，但也頻繁遭遇司法裁決解散或軍方干預。然而今年2月國會大選為泰黨創下史上最差成績，跌至第三大黨，被改革派人民黨與保守派自豪泰黨超越。分析人士指出，過去「不能低估塔克辛」的共識漸漸弱化，雖然這次仍可看出他在基層有強大號召力。報導指出，多數觀察家認為，隨著保守勢力與塔克辛陣營關係進一步惡化，加上泰國政治新勢力崛起，恐怕這位前總理很難再正式重返權力核心，這也意味著過去25年幾乎圍繞塔克辛展開的泰國政治，如今正站在新的轉折點，想要「再出山」勢必要面對重重挑戰。