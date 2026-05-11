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▲日本「創思苑」福岡執行長(左1)與衛福部社家署副署長尤詒君(左2)與北市社會局局長姚淑文(右3)分享日本經驗。（圖／瑪利亞提供）

▲瑪利亞青年芷英繪製的碗襪禮盒，成為「社區居住培力計劃」與樂陶陶聯名的愛心捐款禮，邀請社會大眾踴躍捐款支持，即可獲得此份禮盒。（圖／瑪利亞提供）

根據統計，全台超過125萬名身心障礙者中，第1類神經系統構造及精神、心智功能障礙者約占31.2%，人數逾40萬人，其中65歲以上者更超過半數。面對障礙者高齡化趨勢，社福界認為，除了持續依賴住宿型機構外，政府也應建立更多元的社區支持系統，讓障礙者能在熟悉的社區中生活、自立並參與社會。台灣邁入超高齡社會，一般家庭面臨長照與老老照顧壓力外，身心障礙者的高齡化問題也逐漸浮現。以中度智能障礙的芷英為例，10歲時因家庭變故離開原生家庭，進入住宿型機構生活。長期機構化生活讓她習慣等待指令，缺乏自主決定機會。直到2021年，在瑪利亞社會福利基金會支持下，她搬進社區居住，開始學習搭公車、煮飯、購物與工作，也逐漸學會決定自己的生活方式。如今在專業支持者與住友陪伴下，27歲的芷英已慢慢建立自信，每天騎著腳踏車穿梭巷弄，重新感受到人際互動與情感連結。只是，對多數人而言，這是再平凡不過的日常，但對芷英來說，這段「回家路」卻走了17年。更重要的是，像芷英這樣能夠進入社區生活的案例，目前仍屬少數。根據統計，截至去年底，全台社區居住服務僅205家，僅能支持872位身心障礙者進入社區展開自立生活。為推動社區居住與獨立生活理念，「台灣社區居住與獨立生活聯盟」與瑪利亞社會福利基金會，近日舉辦紀錄片交流活動，邀請日本創思苑來台分享社區生活支持經驗。活動中放映由日本障礙者團隊Pansy Media製作的紀錄片《展翅高飛》，影片從採訪、配音到剪輯，皆由心智障礙者在支持下共同完成，探討障礙者是否能擁有機構以外的生活選擇。現場也同步放映瑪利亞社會福利基金會紀錄片《回家路上》，記錄多位心智障礙者在社區生活中的轉變。片中包括重新建立親情關係的阿珠、學習規劃人生的小祖，以及透過圖像與手機提醒協助日常生活的阿華等人，呈現障礙者在社區中逐步建立自主生活能力的過程。活動首場吸引超過百位社福工作者、家屬及政府代表參與，台中、高雄場次也全數額滿，累計超過300人參加。與會者期待透過借鏡日本經驗，思考台灣未來社區支持服務的更多可能性。衛福部社會及家庭署副署長尤詒君表示，隨著《CRPD》第三次國家報告審查即將展開，台灣身心障礙政策已逐步朝向「社區生活」發展，未來也將透過新指引與評鑑制度，強化障礙者權益保障，推動服務模式從「便利管理」轉向「尊重自主」。台北市政府社會局局長姚淑文則指出，地方政府近年持續推動社區式服務，希望逐步擴大支持網絡，讓更多障礙者不必只能在家庭與機構之間二選一，而能在熟悉社區中實踐有尊嚴的自立生活。