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▲棒棒堂男孩成員威廉（如圖）在閃兵案後，轉戰擔任幕後工作人員，對於是否將來回歸演藝圈，他表示一切順其自然。（圖／記者吳翊婕攝影）

棒棒堂男孩成員「王子」邱勝翊介入粿粿、范姜彥豐婚姻，遭求償1百萬元，官司日前告一段落。同樣是棒棒堂男孩成員小煜，今（11）日出席「台灣匹克球聯盟」記者會後受訪時表示，關於此事，他真的不敢多問王子，要等王子自己願意講，但是有傳訊關心王子。另一位成員威廉則因捲入閃兵案，也在記者會上現身，只是不是以藝人身分，而是擔任幕後工作人員。王子近日因與粿粿夫婦的紛爭引發外界關注，作為多年老友，小煜被問到是否有私下關心官司狀態。小煜表示，其他團員們也都很關心，但這類私人的法律問題其實相當敏感，「我自己的性格是真的不敢問，也不知道該怎麼問，怕給對方壓力。」小煜表示，他選擇給予王子足夠的空間，不去主動打探官司細節，「就讓他在某一天想講的時候，他自然會講。」他認為在這種關鍵時刻，不過度挖掘對方的困擾，才是對朋友最好的保護。小煜說，這段時間其實一直有和王子保持聯繫，只是話題多半是日常的溫馨問候，「我有傳訊息關心他的生活重心，問他『你還好嗎？』，並告訴他『如果有需要的話再跟我說』。」今日記者會現場還有另外一個焦點，同樣是棒棒堂男孩成員的威廉，悄悄現身活動現場，但他並非以藝人身份出席，而是擔任幕後工作人員，在場內協助搬運器材、接待來賓。媒體關心他是否回歸演藝圈，他簡單表示，一切順其自然。小煜在訪談中給予威廉肯定，他認為威廉天生就有策劃與製作節目的才華：「他以前製作的節目還得過金鐘獎，我覺得他還沒踏入這圈子前就非常適合做企劃，現在的工作其實很適合他。」