中國社群網路近日「難怪現在在外面吃飯很少拉肚子了」衝上熱搜，原因是有多位網友指證歷歷，分享據稱是店家廚房的照片，照片中可以看見藥盒，懷疑現在部分餐飲業者會在食物中加入抗生素或止瀉藥，讓外食的食安問題再度掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國媒體《上游新聞》報導，有網友發文懷疑，部分餐廳可能在餐品中非法添加抗生素或止瀉藥，以「預防」顧客進食後腹瀉，該網友的發文在微博和小紅書獲得廣泛分享，還有許多心有戚戚焉的網友在留言處稱自己也曾有類似經驗。

事實上，網友擔憂並非空穴來風。先前江蘇南通一家飯店就曾被踢爆，廚師為掩蓋食材不新鮮帶來的腹瀉風險，竟然在菜餚裡使用抗生素，來給顧客止瀉，飯店員工發現後及時反映給了相關部門。當地相關部門對此惡劣案件予以從嚴從重處罰。

兩名被告因生產、銷售有毒、有害食品罪，分別被判處有期徒刑二年及一年六個月，併處罰金共計16萬元人民幣，涉案餐廳也罰款118萬餘元人民幣，並吊銷營業證照，按情節輕重，相關人員終身或五年內不得從事食品生產經營管理工作。

食安是民眾不可承受之重

如今類似情節再度在社群網路上引發熱烈討論，但目前並未上升到對於特定店家的指控，也還沒有看到相關部門發聲。亦有中國網友認為，店家在食物中添加抗生素或止瀉藥，是否為普遍現象存在疑問，畢竟真要透過這種方式「預防」顧客腹瀉，藥物上的成本也不小，網友爆料若為真，可能也只是少數黑心業者。

無論如何，中國網友紛紛在相關報導底下留言表示，「以後還是在家裡煮飯吧，更安全一些」、「真的是太恐怖了」、「外邊推車賣涼麵涼拌菜的，沒有移動冰箱的那種我從來都不買」、「外面的食物不能保證新鮮度，不衛生」。

相關新聞

川習會前哨戰！CNN：北京從伊朗戰爭學到什麼？值得台海借鏡

川習會將登場！專家：川普在北京恐難再獲2017年「帝王級禮遇」

美股狂飆藏末日警訊？經濟學家示警：史上最大泡沫快爆了

台灣出生！周怡霈當選蘇格蘭議員創首例　盼深化台蘇經貿合作

倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...