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食安是民眾不可承受之重

中國社群網路近日「難怪現在在外面吃飯很少拉肚子了」衝上熱搜，原因是有多位網友指證歷歷，分享據稱是店家廚房的照片，照片中可以看見藥盒，懷疑現在部分餐飲業者會在食物中加入抗生素或止瀉藥，讓外食的食安問題再度掀起討論。根據中國媒體《上游新聞》報導，有網友發文懷疑，部分餐廳可能在餐品中非法添加抗生素或止瀉藥，以「預防」顧客進食後腹瀉，該網友的發文在微博和小紅書獲得廣泛分享，還有許多心有戚戚焉的網友在留言處稱自己也曾有類似經驗。事實上，網友擔憂並非空穴來風。先前江蘇南通一家飯店就曾被踢爆，廚師為掩蓋食材不新鮮帶來的腹瀉風險，竟然在菜餚裡使用抗生素，來給顧客止瀉，飯店員工發現後及時反映給了相關部門。當地相關部門對此惡劣案件予以從嚴從重處罰。兩名被告因生產、銷售有毒、有害食品罪，分別被判處有期徒刑二年及一年六個月，併處罰金共計16萬元人民幣，涉案餐廳也罰款118萬餘元人民幣，並吊銷營業證照，按情節輕重，相關人員終身或五年內不得從事食品生產經營管理工作。如今類似情節再度在社群網路上引發熱烈討論，但目前並未上升到對於特定店家的指控，也還沒有看到相關部門發聲。亦有中國網友認為，店家在食物中添加抗生素或止瀉藥，是否為普遍現象存在疑問，畢竟真要透過這種方式「預防」顧客腹瀉，藥物上的成本也不小，網友爆料若為真，可能也只是少數黑心業者。無論如何，中國網友紛紛在相關報導底下留言表示，「以後還是在家裡煮飯吧，更安全一些」、「真的是太恐怖了」、「外邊推車賣涼麵涼拌菜的，沒有移動冰箱的那種我從來都不買」、「外面的食物不能保證新鮮度，不衛生」。