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批綠營被拖離「主戰場」 軍購議題遭徹底洗掉

民進黨失去「戰鬥能力」？周玉蔻：不像一個會打仗的政黨

台電更換Logo爭議持續延燒，從字體、美學一路吵到設計風格與政治聯想，引爆社群大量討論。不過，資深媒體人周玉蔻卻憂心指出，這場風波真正可怕的地方，不在於Logo本身，而是民進黨竟被輕易帶離主戰場，導致原本應鎖定的軍購與國防攻防戰全面失焦。周玉蔻今（11）日在臉書發文表示，「一個台電Logo，居然把整個綠營軍購攻防戰力耗光」，她坦言自己看了「真的快昏倒」，認為當前台灣正面臨重要的國防政治戰，但全台最熱門的討論卻不是中國威脅、不是國防危機，也不是藍白陣營到底砍掉了什麼，而是一個Logo設計。周玉蔻指出，這場輿論風暴從于右任書法、台電字體，一路延伸到聶永真設計、社群迷因，甚至還扯出納粹聯想，整個公共討論徹底偏離焦點。她認為，藍白陣營最厲害的地方，根本不只是論述能力，而是非常清楚如何讓對手「失焦」。「我看完整個輿論走向，只覺得非常悲哀，真正可怕的，從來不是Logo本身，而是民進黨整個主戰場，居然這麼容易就被拖走。」周玉蔻直言，當民進黨想談國防議題時，對手就把戰場拉去吵Logo；想談國安危機時，又被拖進社群泥巴戰，結果全民開始追逐梗圖與話題，真正重要的政治議題反而沒人要看了。周玉蔻更語重心長表示，民進黨如今最大的問題，恐怕已經不是政策能力，而是「越來越不像一個會打仗的政黨」。她認為，雖然民進黨仍有行政能力、官僚系統與治理經驗，但卻缺乏戰鬥節奏、論述火力，以及守住主戰場的論述擴散能力。「以前的民進黨不是這樣。」周玉蔻回憶起，過去的民進黨碰到重大議題時，整個政黨會立刻進入戰鬥狀態，但如今卻像是「對手都已經衝進你家客廳了，你還在研究新聞稿要多少字」，而最讓她擔心的是，很多人到現在還沒發現問題有多嚴重。最後，周玉蔻更警告，現在早已不是2016年的政治環境，而是資訊戰、認知戰與社群戰全面爆發的時代，只要慢半拍，整個戰場立刻被炸掉。她直言，這次台電Logo事件，真正被消耗掉的，其實是綠營原本應集中火力、針對軍購遭刪所展開的政治攻防能量。