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▲由左至右 滋立集團 執行長 王璽均、滋立燕窩海外分公司董事鍾明喜、滋立集團 創辦人 李靖葦、滋立集團馬來西亞分部 總經理 陳志群、Alliance Empire Sdn Bhd 活動總監 Ms Daphne Yon。（圖／滋立集團提供）

台灣滋立餐飲集團正式宣布，旗下甜品品牌「滋粒冰菓室」進軍海外市場，全球海外首店選定馬來西亞吉隆坡，並於Hextar World Empire City Damansara百貨商場內盛大開幕，象徵品牌國際化布局邁出重要一步。此次展店不僅將台灣經典甜品與冰品文化帶入當地市場，也期望讓馬來西亞消費者能夠親身體驗道地的台灣風味。為慶祝馬來西亞首店盛大開幕，台灣滋粒冰菓室各店面同步推出限時限量優惠活動，主打人氣商品「鮮燉燕窩買一送一」，以高品質食材與實惠價格吸引消費者目光。讓消費者在享受清涼台式冰品的同時，也能體驗兼具養生概念與精緻口感的甜品魅力，進一步認識台灣甜品文化的多元樣貌。滋粒冰菓室一直來以「純粹、天然、養生」為品牌核心，從選材到製作皆強調品質與風味平衡，致力打造兼具視覺與味覺的甜品體驗。此次進駐馬來西亞，不僅是品牌海外拓展的重要里程碑，更是將台灣飲食文化輸出國際的重要實踐。品牌期望透過在地據點，讓「台灣味」成為連結不同文化的橋樑。滋立集團負責人李靖葦表示：「馬來西亞是一個擁有多元飲食文化、且對甜品接受度極高的市場。我們選在 Hextar World Empire City Damansara 設立海外首店，是希望把台灣對食材細膩的堅持帶到當地，讓大馬的朋友不必飛出國，就能吃到道地的台式風味，例:台灣麵茶冰、綠豆沙牛奶及燕窩豆花等。」未來，集團也將持續拓展海外據點，深化品牌影響力，並透過產品與服務的創新，將台灣甜品文化推向更廣闊的國際舞台。更多有關滋粒冰菓室的詳細資訊，可參考以下資料：IG: 搜尋 滋粒冰菓室