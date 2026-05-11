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結果包裝拉出後，看到上面口味寫著「玉米濃湯三色豆」

▲網友購買北捷亞尼克蛋糕販賣機盲盒，結果花420元買到「玉米濃湯三色豆」口味，引爆社群討論。（圖/Threads）

北捷亞尼克「生乳捲盲盒」玩一次420元！三色豆口味蔡英文都嚇到

也可以試試手氣花420元買盲盒蛋糕，有可能拿到比420元的還更高價值的口味。

▲亞尼克蛋糕販賣機會掉出「玉米濃湯三色豆」口味的生乳捲，讓不少苦主都現身表示：「這機台很邪門，不敢買了。」連前總統蔡英文都嚇到留言。（圖/亞尼克官網）

貼文甚至還釣出前總統蔡英文幽默表示：「三色豆，是我的最愛。但加在蛋糕裡，我認為這個社會應該要好好考慮一下適當性。」

亞尼克販賣機抽盲盒去哪玩？官方地圖、販售資訊一次看