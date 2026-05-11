北捷是許多雙北民眾每天上下班通勤的重要大眾運輸工具，然而近年來北捷也經常跟許多品牌異業合作，在捷運站內擺設許多販賣機販售商品，像是香水販賣機、珠寶項鍊販賣機等都有引起討論。不過近日有不少網友分享自己使用「亞尼克蛋糕販賣機」時，花了420元卻得到一條「三色豆生乳捲」，讓他非常傻眼，貼文不僅釣出許多苦主，連前總統蔡英文都嚇壞留言響應，引爆社群話題。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「亞尼克我真是謝囉.....我再買一次蛋糕盲盒我就是狗」。只見貼出的影片，該網友購買亞尼克生乳捲蛋糕開箱，結果包裝拉出後，看到上面口味寫著「玉米濃湯三色豆」，讓他超崩潰整個食慾全無。
貼文截至目前為止已經超過9萬讚，不少網友紛紛回應「愚人節不是已經過很久了嗎？怎麼會這樣」、「我前天也玩一次，420元買到三色豆生乳捲真的超級不爽，開盲盒就真的很邪門，越不想要的就越會抽到」、「已經不知道看到幾篇抽到三色豆口味....強烈懷疑賣不出去在清庫存」、「我先買一盒中三色豆，我不信邪又買第二盒，840元獲得兩盒三色豆生乳捲，拿回家沒人敢吃」。
北捷亞尼克「生乳捲盲盒」玩一次420元！三色豆口味蔡英文都嚇到
事實上，網友們討論的商品就是在台北捷運、高雄捷運站內的「亞尼克YTM蛋糕販賣機」所購買，除了指定口味之外，也可以試試手氣花420元買盲盒蛋糕，有可能拿到比420元的還更高價值的口味。每過一段時間亞尼克就會在官網公告，目前蛋糕盲盒會抽到什麼品項，每一期都有3種至4種。
記者實際查詢目前亞尼克官網，「YTM蛋糕販賣機」盲盒口味現在檔期一共有四種，分別為「紅寶石覆盆莓」、「玉米濃湯三色豆」、「宇治抹茶」以及「茶拿鐵布丁」，明明只有4分之1機率會中獎「玉米濃湯三色豆」口味，結果許多人都開出這獵奇的蛋糕，貼文甚至還釣出前總統蔡英文幽默表示：「三色豆，是我的最愛。但加在蛋糕裡，我認為這個社會應該要好好考慮一下適當性。」
亞尼克販賣機抽盲盒去哪玩？官方地圖、販售資訊一次看
《NOWNEWS》記者今年3月去大巨蛋看完演唱會之後，在北捷國父紀念館站也有看到「亞尼克YTM蛋糕販賣機」，當時也是被盲盒噱頭吸引到，花420元試試手氣，結果抽到了特黑巧克力口味，官網售價也是420元沒賺沒賠。看來最近應該是換了新檔期，才會出現「玉米濃湯三色豆」這種獨特的口味，也成了社群上發燒的話題。
如果民眾也想要試試手氣不知道哪裡有這種機台的話，可以到亞尼克官網上查詢，官方有直接列出北捷、高捷以及門市店有「YTM蛋糕販賣機」的據點，還有現在檔期會出現的盲盒蛋糕口味，也可以查據點的蛋糕庫存是否足夠，這樣就不會撲空，有興趣的人可以去找找看機台來玩囉！
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北捷亞尼克「生乳捲盲盒」玩一次420元！三色豆口味蔡英文都嚇到
事實上，網友們討論的商品就是在台北捷運、高雄捷運站內的「亞尼克YTM蛋糕販賣機」所購買，除了指定口味之外，也可以試試手氣花420元買盲盒蛋糕，有可能拿到比420元的還更高價值的口味。每過一段時間亞尼克就會在官網公告，目前蛋糕盲盒會抽到什麼品項，每一期都有3種至4種。
亞尼克販賣機抽盲盒去哪玩？官方地圖、販售資訊一次看
《NOWNEWS》記者今年3月去大巨蛋看完演唱會之後，在北捷國父紀念館站也有看到「亞尼克YTM蛋糕販賣機」，當時也是被盲盒噱頭吸引到，花420元試試手氣，結果抽到了特黑巧克力口味，官網售價也是420元沒賺沒賠。看來最近應該是換了新檔期，才會出現「玉米濃湯三色豆」這種獨特的口味，也成了社群上發燒的話題。