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▲賈斯汀(左二）母親節發布一家四口的圖文，看得出急著挽回被傳婚變的妻子潔西卡貝兒。（圖／翻攝自 IG@justintimberlake）

▲布蘭妮在母親節發布奇妙的玩蛇圖文，粉絲搞不太懂她想表達什麼。（圖／翻攝自 IG@j@britneyspears)

▲布蘭妮（左）曾經是全球當紅少女偶像，和舊愛賈斯汀（右）一度是人們眼中的金童玉女，近年來兩人各自都鬧出酒駕被捕的事件，形象崩壞的情況有如半斤八兩。（圖／美聯社／達志影像）

老被傳與妻子潔西卡貝兒感情失和、恐將離異的賈斯汀，母親節發布圖文，稱讚潔西卡與自己的媽媽琳恩是「最偉大的女人」，看得出努力要挽回妻子的心。過去曾和他訂婚的舊愛布蘭妮，3月酒駕被捕後，主動去勒戒所療養，母親節則發了「玩蛇」的圖文，還稱這是一段「靈性的旅程」，讓網友有點搞不清楚她到底又想怎樣。賈斯汀在母親節發布了潔西卡和他與兩個兒子的合照、他青少年時與媽媽的合照、他和潔西卡相擁看似恩愛的3張圖片，搭配的文字寫道：「我所知道最偉大的女人們，母親節快樂。」畫面中感覺不出他與潔西卡的婚姻關係像八卦媒體所稱、處於破裂邊緣。雖然語氣有點平淡，還是看得出積極向潔西卡求和、免得婚姻破裂的心態。曾經是西洋樂壇「金童玉女」的賈斯汀與布蘭妮，一個是「超級男孩」（NSYNC）最人氣成員，另一個則是人盡皆知的「小甜甜」，結果情變之後，布蘭妮被他時不時地嘲諷加上外界壓力，給逼到一度瘋狂，過了13年被監管的人生，直到快5年前才重新取回自主權。兩人現在倒是半斤八兩，布蘭妮3月時酒駕被逮捕，自己趕快主動去勒戒，被判一年緩刑。而賈斯汀則被傳前年酒駕被捕畫面流出後，潔西卡忍無可忍，放話他再犯錯就走人，逼得他要趕快拿出具體表現。只是他過去在「超級男孩」時期就愛喝酒、愛玩，潔西卡給了他很多次機會他都沒改，是否真能洗心革面？外界也不太敢看好。布蘭妮則是在恢復自主權後，盡情做自己，各方也看不懂她到底想追求什麼？認為她總有一天會再讓自己陷入尷尬處境，果不其然今年3月她就酒駕被逮。據歐美報導，她身旁友人表示她知道該要整頓自己、恢復清醒，所以才會主動去勒戒。她的母親節發文，卻配了一張小黃金蟒躺在手上的照片，表示很謝謝自己的朋友，以及很多在這段靈性旅程中碰到的美好人們，稱蛇是健康良好、更高層的意識以及純粹好運的象徵，她還要學習如何善待自己以及和自己說話的方式，這是永遠不會結束的旅程。粉絲看來，只覺得她的心聲仍是虛無縹緲，依舊令人無法完全理解。