我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中友歌王爭霸戰邀請知名歌手艾薇、鄭可強及製作人楊峻綱擔任評審，嚴格把關。（圖／中友提供）

▲母親節前夕總決賽，由20位脫穎而出的選手輪番登台飆歌，吸引如潮民眾觀賽。（圖／中友提供）

台中中友百貨母親節檔期熱鬧滾滾，除了全館滿千送百、刷卡加碼等優惠活動外，還舉辦「2026中友歌王爭霸戰」歡慶，吸引超過千人報名參加，成為近期中台灣最受矚目的大型素人歌唱賽事。5月9日總決賽於1F中庭登場，20位實力派選手輪番開唱，現場湧現大量人潮觀賽，將廣場擠得水洩不通，展現母親節檔期旺盛人氣與買氣。活動更邀請艾薇、鄭可強及製作人楊峻綱擔任評審，並由艾薇帶來精彩演出，現場氣氛嗨到最高點。「2026中友歌王爭霸戰」自2月下旬初賽，便吸引超過千人投稿參賽，其中50位獲得複賽資格。期間並有參賽影片迅速在網路爆紅，累積超過百萬次點閱，也讓本屆賽事受到廣大網友關注與期待。5月9日母親節前一天總決賽，由20位脫穎而出的選手輪番登台，展現精湛唱功與舞台魅力，連評審也大讚本屆選手整體實力驚人。最終由33歲的謝金融以歌曲〈慢慢〉奪下總冠軍，獲頒中友禮券5萬元及市價6,380元麥克風；亞軍則由年僅19歲、來自澳門的留學生翁慧琪，以演唱伍佰經典歌曲〈Last Dance〉；賽前網路呼聲極高的劉芷欣則拿下季軍。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，非常意外這次歌王爭霸戰從報名人數到復賽及決賽，引起超過5千人的回響，為百貨公司帶來相當多的人潮及買氣。此次中友歌王爭霸戰不僅成功炒熱母親節檔期，也透過音樂與互動活動，為消費者帶來不同以往的節慶體驗，讓民眾在購物之餘，也能感受滿滿歡樂與感動。