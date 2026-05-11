全球科學領航品牌 3M淨水 再度突破大眾對於「工業科技」的既定印象！旗下全新研發的 VST 全戶式軟水機系列，憑藉著卓越的設計理念與人機互動體驗，正式榮獲 2026 年德國 iF 設計大獎（iF Design Award）。這不僅標誌著3M淨水 在水處理技術上的精進，更象徵其成功跨足「居家生活美學」領域，將實用的居家基礎建設轉化為優雅的藝術存在。
從「工業設備」演進為「居家美學」，3M淨水翻轉品牌新認知
過往 3M 給予消費者的印象多為「專業、實用、科技感」，然而隨著現代居住環境與使用者行為的演進，傳統充滿工業感的設備已難以融入高質感的居家設計。
本次獲獎的 3M VST 系列，設計核心旨在實現「高品質居家軟水生活」。iF 評審公認，3M淨水 成功運用平台化設計策略，將傳統工業感的水處理設備轉化為安靜、可信賴且具備空間共生感（Coexistence）的居家組件。VST 系列摒棄浮誇裝飾，轉而追求在日常中長久陪伴的姿態；其精巧體積內蘊藏強大的長效軟水效能，為追求極致生活質感的人士，提供了一種兼具「科技核心」與「靜謐美學」的居家新基準。
台灣水質挑戰：軟水是精緻生活的基石
「水質硬度」是台灣許多家庭面臨的隱形問題。根據資料顯示，台灣各地水質差異巨大，尤其中南部與東部地區，水質硬度普遍偏高：
軟水，帶來的是一整個家的升級體驗，3M VST 全戶式軟水機透過專業的離子交換技術，從源頭將家中水質調整至適當的軟度，不僅保護全家人的皮膚、幫助達到秀髮柔順，在減少水垢生成同時更能延長高級家電的壽命，降低維修與更換成本。
智慧感測與便利結構：科技隱身於細節之中
3M VST 系列（包含 VST 100 與 VST 150）在功能上也展現了極致的便利性與人性化：
VST 系列的獲獎，證明了 3M 淨水致力於將科學轉化為更貼近人心的生活提案，不只思考如何改善水質，更重新定義淨水設備在居家空間中的角色。
未來，3M淨水將持續推廣「生活淨水美學」，讓淨水設備不再只是被安置在地下室或陽台角落的機器，而能自然融入現代居家與精品空間，成為兼具機能與美感的生活元件。
想深入了解 3M VST 全戶式軟水機 的獲獎亮點與完整產品資訊，請至 3M 全戶式軟水系統 查詢。
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過往 3M 給予消費者的印象多為「專業、實用、科技感」，然而隨著現代居住環境與使用者行為的演進，傳統充滿工業感的設備已難以融入高質感的居家設計。
本次獲獎的 3M VST 系列，設計核心旨在實現「高品質居家軟水生活」。iF 評審公認，3M淨水 成功運用平台化設計策略，將傳統工業感的水處理設備轉化為安靜、可信賴且具備空間共生感（Coexistence）的居家組件。VST 系列摒棄浮誇裝飾，轉而追求在日常中長久陪伴的姿態；其精巧體積內蘊藏強大的長效軟水效能，為追求極致生活質感的人士，提供了一種兼具「科技核心」與「靜謐美學」的居家新基準。
台灣水質挑戰：軟水是精緻生活的基石
「水質硬度」是台灣許多家庭面臨的隱形問題。根據資料顯示，台灣各地水質差異巨大，尤其中南部與東部地區，水質硬度普遍偏高：
- 中彰投/雲嘉南地區：平均硬度達 150-190 ppm
- 高高屏地區：甚至高達 180-210 ppm
- 宜花東/桃竹苗：則落在 100-130 ppm 之間
軟水，帶來的是一整個家的升級體驗，3M VST 全戶式軟水機透過專業的離子交換技術，從源頭將家中水質調整至適當的軟度，不僅保護全家人的皮膚、幫助達到秀髮柔順，在減少水垢生成同時更能延長高級家電的壽命，降低維修與更換成本。
智慧感測與便利結構：科技隱身於細節之中
3M VST 系列（包含 VST 100 與 VST 150）在功能上也展現了極致的便利性與人性化：
- 智慧低鹽提醒：內建自主計算系統，透過顯示器圖示閃爍與蜂鳴器提供雙重智慧提醒，屋主無需頻繁開蓋確認鹽量。
- 首次引入「休假模式」：離家度假可開啟休假模式，智慧控制，減少用水、用鹽，同時調整沖洗，保障設備內水的鮮活、濾料的乾淨。
- 抽屜式鹽蓋設計：貼心考慮安裝空間，加鹽時無需移動設備，操作輕鬆優雅。
- 鮮活濾料技術： 透過智慧沖洗設計，幫助維持設備內水質更新與濾料潔淨，降低藻類與細菌滋生風險。
- 安裝維修零負擔：全預裝設計搭配「旋鈕式旁通閥」，可在軟水與旁通狀態間自由切換，維修時無需切斷家中水源，完美契合現代居家快節奏的生活邏輯。
VST 系列的獲獎，證明了 3M 淨水致力於將科學轉化為更貼近人心的生活提案，不只思考如何改善水質，更重新定義淨水設備在居家空間中的角色。
未來，3M淨水將持續推廣「生活淨水美學」，讓淨水設備不再只是被安置在地下室或陽台角落的機器，而能自然融入現代居家與精品空間，成為兼具機能與美感的生活元件。
想深入了解 3M VST 全戶式軟水機 的獲獎亮點與完整產品資訊，請至 3M 全戶式軟水系統 查詢。
即日起於全省特力屋選購 VST系列，全戶升級再享限時加碼送市值 $16,900 全戶前置過濾設備，輕鬆實踐從源頭開始的理想用水新生活。