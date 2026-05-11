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▲《21世紀大君夫人》拍出了2026年韓劇市場少見的「新鮮感」。（圖／Disney +提供）

▲IU李知恩再次證明了：她或許是這個世代最懂得「如何讓角色同時具備商業魅力與人物深度」的韓劇女主角。（圖／Disney +提供）

▲這部劇狠狠戳破了一個現代社會最殘酷的幻覺——很多時候，努力並不能真正改變階級。（圖／Disney +提供）

▲看似高高在上，實際上卻比任何人都不自由。這角色最迷人的地方，在於他的「無力感」。（圖／Disney +提供）

▲這種角色關係，讓整部劇的愛情戲特別有張力。（圖／Disney +提供）

▲這部劇，其實非常準確地拍出了當代社會的「媒體感」。（圖／Disney +提供）

▲《21世紀大君夫人》雖然是爽劇，卻意外拍出了近年韓劇少見的「情感濃度」。（圖／Disney +提供）

近日韓劇賽道熱鬧非凡，繽紛多元，各擅勝場，賞心悅目的大卡斯浪漫有IU的《21世紀大君夫人》、金高銀的《柔美的細胞小將第三季》，本格派刑偵驚悚有真實案件改編的《稻草人》，喜歡療癒寫實的有文學氛圍直追《我的大叔》、《我的解放日記》的《努力克服自卑的我們》，喜歡感官刺激的有恐怖指數更甚泰國鬼片的《奪命許願》，喜歡天馬行空異想爽劇的有律師看見鬼的《神與法律事務所》，喜歡快節奏都會喜劇的有《秒殺愛情》、《秘戀稽核中》，其他還有朴寶英跨戲路素顏演出的動作犯罪題材《GOLD Land》 ，惡女林智妍穿越350年殺回現代的《我的王室死對頭》，更別說還有剛收官、雄性荷爾蒙爆棚血腥味還沒散的《獵犬 2》，總之是百花齊放到不人道、不科學，韓劇戲迷就算廢寢忘食拼了命看都看不完的瘋狂爆肝季！接下來，讓我們專心來聊聊IU繼《苦盡柑來遇見你》後、邊佑錫繼《背著善宰跑》後兩個人都是讓人敲碗敲到手痛，睽違一年多接演的作品，《21世紀大君夫人》。在近年的韓劇市場裡，「浪漫愛情劇」其實正面臨一個很尷尬的時代。觀眾看過太多財閥愛情、契約婚姻、王子公主與階級跨越的故事，套路熟到幾乎前兩集就能猜出結局。但偏偏，《21世紀大君夫人》卻是一部很奇怪的作品——它明明集滿了所有最老派、最灑狗血、甚至最「韓劇黃金年代」的元素，卻又拍出了2026年韓劇市場少見的「新鮮感」。這也是它最厲害的地方。表面上，《21世紀大君夫人》當然是一部典型的娛樂爽劇：王室、大君、財閥、契約婚姻、權力鬥爭、媒體操作、愛情拉扯、雙強戀愛、政治陰謀……，每一個元素都像從觀眾最熟悉的韓劇資料庫裡撈出來。但真正讓人上頭的，不只是「好嗑」，而是它把這些已經被玩過無數次的設定，重新包裝成了一個帶有當代情緒的愛情寓言。它不像《宮》那樣夢幻童話，也不像《金秘書為何那樣》純粹甜寵，更不像《還魂》那種奇幻史詩。《21世紀大君夫人》真正迷人的，是它披著浪漫喜劇外皮，骨子裡卻裝著一整套關於「階級焦慮」、「身份困境」與「後真相時代愛情政治學」的現代寓言。如果說，《背著善宰跑》讓邊佑錫成為了「讓觀眾想戀愛的男人」，那麼《21世紀大君夫人》則讓他真正成為了一位「能扛住角色重量的男演員」。而IU李知恩，則再次證明了：她或許是這個世代最懂得「如何讓角色同時具備商業魅力與人物深度」的韓劇女主角。這部戲最成功的地方之一，在於它對「21世紀君主立憲制韓國」的世界觀建構，竟然意外地有說服力。很多人一開始會以為這只是個華麗的噱頭：如果現代韓國還有王室會怎樣？但劇集真正聰明的，是它並沒有把「王室」拍成童話，而是拍成一種仍然存在於現代社會中的「權力結構象徵」。劇中的王室，其實不只是王室。它象徵的是一切「無法靠努力取得」的特權。於是，《21世紀大君夫人》真正的核心，不是愛情，而是「身份」。成熙周（IU 飾）擁有財富、美貌、能力與商業頭腦，甚至是財界頂級集團的實際掌權者之一，但她依然被視為「平民」。她不是沒有實力，而是她永遠無法真正進入「上層世界」的血統圈。這件事，才是這部劇最尖銳的地方。因為它狠狠戳破了一個現代社會最殘酷的幻覺——很多時候，努力並不能真正改變階級。劇中最精彩的，不是愛情戲，而是那些關於「規則如何運作」的細節。成績第一依然被嘲笑「你又不是貴族」；校長口口聲聲說公平，卻用施捨般的態度對待她；即使成為財閥CEO，依然在王宮宴會被議論出身。這些橋段真正厲害的地方，在於它並不只是韓劇式狗血，而是非常精準地映照了現代社會對「階級複製」的焦慮。《21世紀大君夫人》最聰明的一點，是它沒有把成熙周寫成傳統灰姑娘。她不是等待被愛的女孩。她甚至不是為了愛情而接近理安大君。她非常清楚自己想要什麼。她知道王室是權力金字塔的頂點，所以她選擇婚姻作為躍升工具。這樣的設定，在過去其實很容易被寫成「心機惡女」，但IU卻演出了一種非常迷人的現代感——她不是壞，而是清醒。她不相信公平，她只相信結果。那句：「與其光明正大地輸，不如卑鄙地贏」，幾乎就是整部劇的精神核心。這也是為什麼，這部戲會讓許多年輕觀眾特別有共鳴。因為它拍的，其實就是這個世代的生存焦慮。我們被教育努力就會成功，但真正進入社會後才發現，很多時候，決定位置的不是能力，而是出身、資源、人脈與規則。成熙周（IU）只是比別人更早看清這件事。而理安大君（邊佑錫），則是另一種極端。他看似高高在上，實際上卻比任何人都不自由。這角色最迷人的地方，在於他的「無力感」。他是王室次子，是人民愛戴的理安大君，也是攝政者，但他越優秀，越被忌憚。父親不允許他鋒芒太露，王室警惕他可能篡位，大妃視他為威脅，政治勢力則不斷試探他。於是，他的人生哲學變成：「什麼都不做，才是最安全的。」邊佑錫把這種壓抑演得非常好。他不是傳統霸總式的強勢男主，而更像一個長期被權力結構馴化的人。那種總是壓抑情緒、說話前先思考後果、永遠比別人更克制的狀態，讓角色有種非常脆弱的性感。尤其當他終於開始「想要爭取」時，那種情感爆發就特別有力量。《21世紀大君夫人》真正高明的地方，在於它不是單純「女強男強」的人設組合，而是兩個被不同體制壓迫的人，彼此成為對方的出口。成熙周最大的魅力，是她永遠不服輸。而理安最大的悲劇，是他太習慣退讓。這也是為什麼兩人的愛情會這麼好看。她像火。他像被困住的冰。她逼著他去搶。他則第一次讓她理解，原來愛情不是交易。這種角色關係，讓整部劇的愛情戲特別有張力。尤其到了中後段，當契約婚姻逐漸變質，當熙周開始不自覺吃醋、開始拒絕理安送來的補償、開始因為「被推開」而真正受傷時，觀眾會發現——她其實早就愛上了。但最有趣的是，她自己比誰都晚察覺。而理安，也終於在熙周身上，學會了「不退讓」。那場被許多觀眾封神的弓箭戲，幾乎可以說是整部劇人物關係的真正轉折。成熙周對理安說：「不要退縮，不要妥協。這樣你和我，才能得到我們想要的。」那一刻，兩人的關係第一次真正平等。她不是等待被保護的王妃，而是推著他走向權力核心的人。這也是《21世紀大君夫人》最不同於傳統韓劇的地方：它的愛情，並不是誰拯救誰，而是彼此成全。當然，這部劇並不完美。它確實很浮誇。有些橋段甚至浮誇到近乎荒謬。韓服混搭現代時尚、王室直播、公關操作、社群媒體政治秀、宮廷晚宴像精品品牌發表會……很多時候，你會覺得：「這到底是認真的還是在玩？」但偏偏，這種「荒唐感」，反而構成了《21世紀大君夫人》的時代氣質。因為我們現在所處的世界，本來就越來越像一場大型真人秀。政治像娛樂，財閥像偶像，王室像網紅，流量決定話語權。這部劇，其實非常準確地拍出了當代社會的「媒體感」。它知道年輕觀眾愛看什麼，也知道怎麼把傳統文化包裝成流行美學。韓服、書法、水墨、插花、王室禮儀，被重新包裝成符合短影音世代審美的東方時尚。很多人會批評它「娛樂化傳統」，但換個角度想，韓劇真正厲害的地方，恰恰是它願意讓傳統文化進入流行市場，而不是把文化永遠鎖在博物館裡。從這個角度來看，《21世紀大君夫人》其實非常具有產業意義。它再次證明：年輕觀眾從來不排斥傳統文化，他們排斥的，只是無聊。至於IU與邊佑錫的化學反應，則幾乎是本劇最大的商業保證。IU很厲害的一點，是她總能演出「看似強勢、其實極度缺愛」的角色質感。她飾演的成熙周，外表像女王，骨子裡卻一直是那個拼命證明自己值得被愛的小女孩。而邊佑錫則完美消化了「脆弱貴公子」這種很容易演油的角色。他不是靠台詞帥，而是靠情緒。那種隱忍、克制、欲言又止的情感流動，讓「理安大君」這個角色有了真正的靈魂。也因此，《21世紀大君夫人》雖然是爽劇，卻意外拍出了近年韓劇少見的「情感濃度」。它不是只有糖，它還有疼痛。不是只有浪漫，還有關於身份、權力與自我價值的掙扎。這也是為什麼，即使劇情有老梗、有狗血、有浮誇設定，觀眾依然會一集接一集追下去。因為它抓到了一件最重要的事：好的愛情劇，從來不只是讓人幻想戀愛，而是讓人看見自己。或許《21世紀大君夫人》真正打動無數女性觀眾的，從來不只是王室童話，也不是財閥與大君的浪漫，而是成熙周這個角色身上，那種「即使被世界否定，也依然不願低頭」的倔強。她不是完美女主角。她有野心、有慾望、有不甘心，甚至有些時候並不討喜。但也正因如此，她才如此真實。因為現代女性的辛苦，很多時候從來不是能力不足，而是即使已經足夠努力、足夠優秀，仍然必須比別人承受更多質疑、更多偏見、更多關於「妳不應該這麼想要成功」的目光。而《21世紀大君夫人》最珍貴的地方，是它沒有要求女性一定要溫柔、退讓、懂事，才能得到愛。它告訴我們：真正值得被愛的女性，不需要先縮小自己。妳可以有鋒芒，可以有野心，可以想贏，可以不甘心輸，可以在愛情裡依然保有自己的名字、夢想與人生方向。更重要的是，這部劇也讓人明白：真正好的愛情，從來不是誰犧牲自己去成全另一個人，而是兩個人彼此支撐，讓對方更勇敢地成為自己。《21世紀大君夫人》或許不是韓劇史上最偉大的作品，但它很可能是這幾年最能代表「2020年代韓劇娛樂工業」的一部作品。它知道觀眾需要夢。也知道這個時代的人，為什麼會渴望夢。於是，它把階級焦慮、身份不安、權力欲望、媒體政治與浪漫愛情，全部包裝進一個華麗而危險的童話裡，而我們明明知道它很誇張、很戲劇化、甚至很不真實。卻還是忍不住深陷其中。因為在這個越來越冰冷的世界裡，人們終究還是想相信：總有一天，會有人願意和自己並肩，對抗整個世界。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com