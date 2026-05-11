我是廣告 請繼續往下閱讀

信義房屋（9940）Q1合併營收新台幣（下同）為28.77億元、年增30.00%，每股盈餘0.22元、年增76.56%，交出近年最亮眼首季成績單。甫連續12年榮獲公司治理評鑑上市公司前5%的殊榮，信義房屋今（11）日舉行115年第1季法人說明會，公布最新財務數據，第一季營收大幅增長成長，主因信義開發「嘉品」案餘屋交付。該案於去年第四季交屋8成，第一季則繼續完成剩餘2成的交付而認列營收6.01億元，帶動單季合併淨利來到1.63億元，年增率達76.56%。5月8日公告的4月單位合併營收亦達到9.42億元，相較去年同期增加22.12%。信義開發目前持續開發潛在案源，已完銷的「嘉學」案則預計於117年交屋。大陸「山水嘉庭」案的銷售在今年也明顯轉佳，第一季已銷售11套、交屋8套，而單是4月也已銷售16套。此外，位於馬來西亞沙巴的洲際酒店正進行主樓結構工程，預計於116年底正式營運。信義房屋表示，房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升，內部業務激勵機制「圓夢行動計畫」的效果繼續發酵中，未來仍將聚焦於強化同仁的作業動能與習慣，並利用數位科技提升客戶服務。海外市場部分，日本事業將進行「涉谷」及「麻布十番」兩店的展店計畫，積極擴大租賃仲介市場經營。