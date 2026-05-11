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星宇航空4月營收為46.8億元、年增率30%；其中客運營收37.01億元，年增28%，受到清明連假及春季旅遊需求帶動，整體航線載客動能維持穩健。星宇航空前4月累計營收達184.4億元，較去年同期成長25%。另，貨運部分營收5.2億元，月增20%、年增38%，受惠AI浪潮及雲端基礎設施需求持續強勁，相關電子產品及高價值貨品出口動能暢旺；市場需求維持高位，運價也保持在相對高檔區間，支撐貨運營收穩定增長。機隊方面，星宇航空第七架A330-900已於4月中交付抵台，預計5月中將再引進第八架A330-900，持續擴增廣體機隊規模，並將運能投入熱門航線以滿足旅客需求。星宇航空將在6月至7月期間積極擴展航網與班次，全面提升運能以迎接暑期旅遊旺季。6月1日起，星宇航空首個韓國航點開航，由台北、台中直飛釜山；同時6月台北－神戶航線增班為每週7班。另，7月11日至7月31日暑假高峰期間，台中－澳門、台中－東京成田、台中－熊本每週都增班3班；而台中－釜山航線也增班1班。