群創11日通過第1季財報，受惠品牌客戶提前拉貨，單季合併營收達666億元，季增17.5%，毛利率回升至14.4%，帶動本業由虧轉盈，營業淨利15億元，稅後盈餘17.9億元，每股盈餘0.2元。

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群創表示，第1季雖有春節長假影響，但今年大型運動賽事帶動備貨需求，加上記憶體漲價預期升溫，促使品牌客戶提前拉貨，推升營收與獲利表現。第1季EBITDA利益率也同步升至14.1%，折舊及攤銷為79億元，資本支出28億元。

群創第1季營收以車用產品占比最高、達42%，電視占25%，手機及商用產品占17%，可攜式電腦占13%，桌上型螢幕占3%。若以事業領域區分，顯示器領域營收占56%，非顯示器領域占44%，其中消費性顯示器占43%，商用顯示器占13%。

展望第2季，群創指出，全球總體經濟仍有不確定性，不過首季拉貨動能延續，面板需求維持審慎樂觀。公司將持續調整產品組合，因應市場變化，擴大非顯示器領域布局。

群創預估，第2季非顯示器領域營收將大致持平，商用顯示器可能出現低個位數下滑，消費性顯示器則可望低個位數成長。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...