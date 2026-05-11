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群創11日通過第1季財報，受惠品牌客戶提前拉貨，單季合併營收達666億元，季增17.5%，毛利率回升至14.4%，帶動本業由虧轉盈，營業淨利15億元，稅後盈餘17.9億元，每股盈餘0.2元。群創表示，第1季雖有春節長假影響，但今年大型運動賽事帶動備貨需求，加上記憶體漲價預期升溫，促使品牌客戶提前拉貨，推升營收與獲利表現。第1季EBITDA利益率也同步升至14.1%，折舊及攤銷為79億元，資本支出28億元。群創第1季營收以車用產品占比最高、達42%，電視占25%，手機及商用產品占17%，可攜式電腦占13%，桌上型螢幕占3%。若以事業領域區分，顯示器領域營收占56%，非顯示器領域占44%，其中消費性顯示器占43%，商用顯示器占13%。展望第2季，群創指出，全球總體經濟仍有不確定性，不過首季拉貨動能延續，面板需求維持審慎樂觀。公司將持續調整產品組合，因應市場變化，擴大非顯示器領域布局。群創預估，第2季非顯示器領域營收將大致持平，商用顯示器可能出現低個位數下滑，消費性顯示器則可望低個位數成長。