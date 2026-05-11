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▲周杰倫（如圖）早期《依然范特西》等多張神專封面，都是由聶永真設計。（圖／翻攝自Threads）

知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」，日前以96萬元得標，操刀台電啟動企業識別系統（CIS）的字體LOGO。不料成果出來後卻意外引發兩極評價，但有網友翻出，聶永真過往作品竟然都超經典，周杰倫、蔡依林、林俊傑、五月天等大咖藝人早期的專輯封面，竟都是找他設計，讓不少粉絲驚呼：「現在才知道。」近日有網友翻出設計師聶永真的過往作品，竟幾乎清一色都是大家看過的作品。像是周杰倫的專輯《葉惠美》、《七里香》、《十一月的蕭邦》、《依然范特西》；蔡依林《呸》、《特務J》；林俊傑《西界》；五月天《後青春期的詩》等許多神專，都是由他操刀設計。許多網友看到他過往的作品後，也全都驚呼：「七里香那張封面真的很強！那時候巔峰杰倫專輯都是他做的！」、「我真的現在才知道欸」、「原來這些都是聶永真的作品！創造力十足，質感超好的！」台電砸96萬更換使用了近80年的標誌，新LOGO由知名設計師聶永真的品牌「永真急制設計工作室」操刀，但新Logo卻在網路上出現兩極評價，一票人認為新版設計更具現代感、清晰好閱讀又簡潔。但另一票民眾認為只改個字體花費96萬元沒必要，直指上一代的Logo還是出自「一代草聖」于右任之手，批評新版沒有藝術感，意外引發爭議。