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聶永真遭灌爆私訊 怒轟酸民「太粗糙低能」

沈富雄批「政治正確」 直指民進黨在搞去中化

台電耗資96萬元邀請聶永真設計新版字體，但面對更換Logo一事，卻掀起外界正反兩極議論，從設計美學一路延燒到政治攻防。前立委沈富雄痛批，整起事件的爭吵「既荒唐又可笑」，更認為台電更換Logo背後，其實與意識形態有關，核心目的就是「去中脫華」。設計師聶永真日前曾在臉書說明新版Logo設計理念，指出原本「台灣電力公司」6字並非于右任親筆題字，而是從其字帖中擷取字樣後重新排列、縮放與調整角度，再經電腦描圖修整而成。不過相關說法曝光後，仍引發大批網友質疑與批評。面對外界爭議，聶永真9日晚間再度發文透露，自己的Instagram近期收到大量來自假帳號的攻擊私訊，內容幾乎千篇一律，包括質疑「只是用新細明體寫幾個字，就拿走納稅人96萬元」等言論。對此，聶永真不滿反擊稱，這些攻擊太粗糙低能，甚至開酸：「拜託增加經費，給我好一點的情敵，我值得更好的（氣）。」針對整起Logo風波，沈富雄10在政論節目《TVBS戰情室》中表示，為了台電更換Logo字體一事爭吵，真的是既荒唐又可笑，並強調根本沒必要。他指出，大家現在開始瘋狂討論于右任，但其實于右任是民國初年人物，「只有像我這個年紀的人才知道」，現在年輕人大多根本不認識。不過，沈富雄認為，真正的問題並不只是世代差異，而是背後牽涉濃厚的意識形態，台電整個過程其實就是一場「政治正確」操作，而所謂的正確，其實就是「去中脫華」。他指出，因為于右任不僅是民國早期重要人物，也曾與孫中山共同參與革命，因此在部分綠營人士眼中，自然會將其拒之而後快。