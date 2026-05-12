有民眾表示自己領了3年、將近8萬元的租屋補助，近期卻收到公文指出，他租屋處不符合規定，要求他返還租屋補助，還有人遇到房東不讓房客申報租金抵稅、片面漲租金等情況，蘇家宏律師一一破解租屋族常遇到的雷區，讓租屋族可以避免遇到這些狀況。
蘇家宏律師在臉書粉專分享，有網友在Threads透露，自己申請了租屋補助，領了3年、將近8萬元的租屋補助，卻收到公文說租賃的地方不是「住家用稅率」，不符合作業規定，因此要追繳過去已經發給他的租屋補助。而租屋補助不只有這些問題，還有其他人遇到明明租約還沒到期，卻被房東漲房租，或是只要申報房租抵稅，租金就會被房東拉高，房東甚至還不讓房客報稅。其實面對這些問題，租屋族不用自認倒霉。
補助被追討怎麼辦？先釐清是誰的錯
蘇家宏律師指出，收到追繳公文先別慌，一定要先查清楚問題在哪裡，若是自己不符合規定或申請文件有錯誤，那確實需要補繳，但如果是政府單位誤會了，可以依照相關規定申請復查、訴願，甚至是提起行政訴訟來救濟。
合約期間內房東不能片面漲租
經常有租客遇到，房東在合約期間突然要漲租，蘇家宏表示，如果是房客跟房東之間的糾紛，就要回到合約的本質，如果合約上寫明每個月租金是2萬元，那就只能收2萬元。房東絕對不能在合約期間（租賃期間內）突然說要漲房租，若房東太誇張，甚至用換鎖的方式逼迫你搬走，等於是觸犯了《刑法》的強制罪、妨害自由，若有出言恐嚇，也能提告恐嚇罪。
續約時被漲租？不租最大！
如果剛好遇到合約到期，房東要求每個月多加幾千塊才肯續租，這在法律上屬於「市場機制」與「契約自由」。即使房客感覺對方有惡意，但只要是新合約的訂定，房東確實有權利提出新的租金條件。蘇家宏表示，未來《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案（保障3年租期、限制續約租金漲幅及強化租賃雙方權益保障）立法院三讀通過後，對於漲幅有規定，現階段只能說「不租最大」，遇到雙方沒辦法協調出結果，乾脆不要租，「相信上帝幫你關了這扇門，會幫你開一扇另外更好的窗」。
房東為什麼怕房客報稅、申請租屋補助？
有許多房東會要求租客不能報稅、申請租屋補助，蘇家宏表示，這主要有3個原因：
1、擔心隱形收入曝光，需要補上稅額。
2、擔心失去「自用住宅優惠稅率」，導致每年的房屋稅提高。
3、未來賣房子時，如果是非自用住宅，土地增值稅會變高非常多。
蘇家宏提醒，房東還是要合法繳稅，可使用合法節稅的方式，像是成為「公益出租人」，就能在稅負上減輕負擔。
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補助被追討怎麼辦？先釐清是誰的錯
蘇家宏律師指出，收到追繳公文先別慌，一定要先查清楚問題在哪裡，若是自己不符合規定或申請文件有錯誤，那確實需要補繳，但如果是政府單位誤會了，可以依照相關規定申請復查、訴願，甚至是提起行政訴訟來救濟。
經常有租客遇到，房東在合約期間突然要漲租，蘇家宏表示，如果是房客跟房東之間的糾紛，就要回到合約的本質，如果合約上寫明每個月租金是2萬元，那就只能收2萬元。房東絕對不能在合約期間（租賃期間內）突然說要漲房租，若房東太誇張，甚至用換鎖的方式逼迫你搬走，等於是觸犯了《刑法》的強制罪、妨害自由，若有出言恐嚇，也能提告恐嚇罪。
續約時被漲租？不租最大！
如果剛好遇到合約到期，房東要求每個月多加幾千塊才肯續租，這在法律上屬於「市場機制」與「契約自由」。即使房客感覺對方有惡意，但只要是新合約的訂定，房東確實有權利提出新的租金條件。蘇家宏表示，未來《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案（保障3年租期、限制續約租金漲幅及強化租賃雙方權益保障）立法院三讀通過後，對於漲幅有規定，現階段只能說「不租最大」，遇到雙方沒辦法協調出結果，乾脆不要租，「相信上帝幫你關了這扇門，會幫你開一扇另外更好的窗」。
有許多房東會要求租客不能報稅、申請租屋補助，蘇家宏表示，這主要有3個原因：
1、擔心隱形收入曝光，需要補上稅額。
2、擔心失去「自用住宅優惠稅率」，導致每年的房屋稅提高。
3、未來賣房子時，如果是非自用住宅，土地增值稅會變高非常多。
蘇家宏提醒，房東還是要合法繳稅，可使用合法節稅的方式，像是成為「公益出租人」，就能在稅負上減輕負擔。