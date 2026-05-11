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找不到食物就叼著玩偶！橘貓媽媽驚險回家感動人類

▲玩偶的體積對貓咪來說並不小，貓媽媽仍吃力地咬住拉拉熊，驚險地跨過髒亂的排水溝和雜物。（圖／翻攝畫面）

▲貓咪家族圍著玩偶的模樣令人心疼，許多網友也盼望貓咪一家能早日被好心人收編。（圖／翻攝畫面）

貓咪母子還在流浪！眾人不捨：盼玩偶帶給牠們溫暖

母愛真的太偉大了！昨（10）日母親節才剛過完，就有一段令人鼻酸的貓咪影片在社群上瘋傳。一隻生活在街頭的橘色流浪貓媽媽，在垃圾桶翻找許久卻遍尋不著食物後，最後竟然叼回了一個被丟棄的「拉拉熊」玩偶給自己的孩子們。完整記錄貓媽媽行動的畫面，也讓無數觀眾都濕了眼眶。近期有網友在街頭拍到一隻橘貓媽媽在狹窄潮濕的後巷中穿梭，雖然沒有找到能填飽肚子的乾糧或剩菜，但牠意外發現了一個被人扔掉、色澤依然鮮豔的拉拉熊玩偶。儘管玩偶的體積對貓咪來說並不小，貓媽媽仍吃力地咬住拉拉熊，驚險地跨過髒亂的排水溝和雜物，翻山越嶺都要將這份「禮物」帶回給苦苦等待的小貓們。當貓媽媽終於回到孩子身邊，2 隻幼貓正圍繞在翻倒的紅色塑膠籃旁，充滿好奇地看著這個驚喜禮物。雖然這隻棉花玩偶無法果腹，但在充滿挑戰與艱難的環境中，這或許是這群小貓生命中第一個珍貴的寶藏。貓媽媽幫孩子帶回玩偶的影片，在網路上掀起了熱烈討論與不捨。許多人留言表示，看到這一幕真的心碎了，深深感受到母愛的偉大。不少網友也紛紛為這對母子祈福，希望這隻拉拉熊能陪伴牠們度過寒冷的夜晚。更有許多愛貓人士希望有心人能及時出現，早日將這一家貓咪接回家收編，結束牠們在街頭流浪的日子。