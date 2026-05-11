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台灣知名設計師聶永真以96萬元得標台電Logo設計標案惹議，也爆出同時以98萬拿下中油標誌優化設計案。中油今（11）日下午發布3點說明，表示標案是在2024年3月上網公告招標並經公開評選後，設計結果於該年底出爐，但考量國內業務繁雜，尚未與內外部溝通，故決定暫緩實施。中油的經典標誌是一個以「火炬」為主體、中心帶有「資」字的三環標誌，象徵著「光明、熱能、服務」與「國家資源」的傳承。中油表示，因應2050年淨零碳排，近年來持續推動公司轉型並於2023年訂定新願景「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」，做為公司努力的方向。而為因應外在經營環境的變化及企業新形象，公司於2024年3月上網公告招標並經公開評選後，同年4月底委由專業設計公司來進行評估中油火炬標誌等企業識別的優化調整。設計結果於2024年底出爐，後於2025年初經整體評估，考量中油經營領域涵蓋國內產銷儲以及國際探勘與投資合作等業務，火炬等企業識別標誌之調整，尚須經內外部充份溝通及利害關係人的認同，故決定暫緩實施。中油強調，作為國營事業，其企業識別不僅是視覺設計，更代表國家能源供應體系與長期累積的社會信賴。相關評估作業係考量整體企業形象，形式或個別設計風格並非考量因素。中油董事長方振仁今日上午在立法院說明，目前新Logo尚未定案，還須Logo選定要內部達成共識，也要考慮如果改的話要增加多少成本、費用，如果所有Logo都要改，這個費用是蠻高，所以目前是暫停狀態，強調中油暫停此案與台電近期所發生風波無關，只是目前沒有要即刻實施的打算。