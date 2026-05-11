我是廣告 請繼續往下閱讀

明天天氣逐漸轉變 鋒面接近台灣

▲周二滯留鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）

周三、周四全台有雨 周六天氣回穩

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（12）日滯留鋒面逐漸接近台灣，各地雲量增多，北台灣、宜蘭有零星短暫陣雨，午後南部及山區需防雷陣雨；真正明顯變天將落在周三、周四（5月13日至5月14日），屆時鋒面籠罩全台，北部有大雨，中部、宜花、南台灣降雨機率也明顯增加。曾昭誠指出，明天滯留鋒面逐漸移入台灣，不過天氣還沒明顯轉差，各地以多雲為主，北台灣、宜蘭會有零星短暫陣雨，午後在南台灣、各地山區會因為熱對流出現零星雷陣雨。天氣明顯大變的時段在周三、周四，曾昭誠提醒，隨著滯留鋒面籠罩台灣，北台灣整天都有範圍較廣的雨勢，且要注意局部大雨，中部、宜花也有明顯降雨，南台灣降雨機率也提高。周五滯留鋒面移動到南台灣，北部屆時將與稍微趨緩，輪到中南部要注意不定時短暫陣雨、雷雨；周六、周日（5月16日至5月17日）鋒面遠離，天氣回歸穩定，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後南部及西半部山區有局部雷陣雨。氣溫方面，周二至周五因為下雨、雲量增多，北部及宜蘭白天高溫降到25至27度，其它地區仍有28至30度，全台夜晚、清晨低溫20至23度。