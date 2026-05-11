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佳世達科技永續連結指標聯貸案，今（11）日完成聯貸簽約，此次是連續第四度連結ESG永續指標，最終認購2.07倍以120億元結案，顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定。佳世達董事長陳其宏表示，佳世達將深化醫療與AI雙引擎布局，透過集團資源整合，拓展AI應用與基礎建設市場，實現價值轉型與永續經營。佳世達科技聯貸案委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦；此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達科技實際永續績效，提供相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達永續成長。該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸2.07倍，承諾金額達207億元，最終以120億元結案。佳世達為橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業之全球科技集團，在環境、社會、治理面積極採取永續行動，2025年已連續七年蟬聯亞洲最佳企業雇主獎，更連續三年入選標普全球永續年鑑獲得全球排名前5%的殊榮。同時於第十二屆公司治理評鑑中，名列上市公司組前5%，以及市值100億元以上之電子類排名前10%，顯示佳世達集團深耕企業永續經營的卓越成果。