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▲清淨海以動物造型洗衣球做出市場差異化，並主打嬰幼兒衣物也可安心洗。（圖／酷澎提供）

▲清淨海森山導讀洗髮沐浴系列取自台灣原物料與香氛，對肌膚與環境都友善。 （圖／酷澎提供）

美商酷澎持續深耕台灣市場，建設倉儲物流中心、攜手在地合作夥伴，也積極支持台灣原生品牌拓展銷售機會，協助優質在地企業觸及更多年輕消費族群。以環保洗碗精起家的清淨海，長期推廣友善環境的清潔理念，產品涵蓋家用洗劑與個人清潔用品。透過酷澎「火箭速配」服務，消費者下單隔天即可收到清淨海的環境友善商品，讓支持台灣品牌與守護環境，成為日常生活中更便利的選擇。清淨海環保洗碗精已連續20年獲得環保標章，並持續拓展產品線至洗衣、洗髮與沐浴等品類。觀察到家務分工的觀念提升，清淨海推出洗衣球系列讓洗衣更省市，並結合小熊、海豚造型，讓孩子也能樂在家務，拉近親子互動。清淨海企劃部經理徐捷凡表示：「酷澎客層聚集許多年輕族群，尤其是育有嬰幼兒的家庭，因此我們將潔面慕斯、奶瓶蔬果清潔噴霧等新品交給酷澎，獲得良好的市場反應，也有助於我們提升產品信心。」清淨海近年將環境友善理念落實到個人清潔品項，並採用多項台灣在地原料，包括花東狐尾栗糠皮萃取、阿里山檜木精油及花東深層海水等，以降低原物料運輸所產生的碳足跡，減少對環境的影響。考量家用洗劑多為大容量商品，酷澎透過自有物流系統，提供最長7天彈性到貨及指定地點配送服務，提升消費便利性，強大物流優勢亦帶動清淨海在線上零售迎來不斷成長，並與酷澎發展深入合作。即日起至5月25日，酷澎攜手清淨海推出優惠折扣，單筆購買清淨海全系列商品滿399元領券折50元，並獨家開賣人氣商品組合，集結清淨海植萃酵素洗衣膠囊30顆*2包、檸檬泡泡衣物去漬噴霧400g，提供顧客最實惠的途徑，一起支持台灣品牌與環境共好。