台北捷運南京三民站旁都更案來了！專職於台北市都市更新案、危老都更的睿泰建設，和日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式合作，共同推出預售案「睿泰曜」，未來社區大門走到南京三民站僅不到1分鐘路程，規劃21至51坪2至3房空間，截至正式公開前潛銷已近5成，實價登錄達171萬創區域新高。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南京三民站一帶為松山區與信義區交界的台北市精華區，鄰近不少公園綠地，生活機能也很便利，使房價保持在高水位。
與華熊營造聯手 共推正捷運宅
睿泰建設和華熊營造今（12）日舉辦預售案「睿泰曜」工程簽約暨正式公開記者會，由睿泰建設執行董事羅永政，與華熊營造董事長新屋忠彥，代表雙方完成簽約儀式。其中華熊營造知名代表作包括台北101、台北雙星、陶朱隱園、雪山隧道等。新屋忠彥表示，營造工程是居住品質的重大關鍵之一，很榮幸與睿泰建設合作，參與這件危老更新案，華熊營造將以最高施工標準，和睿泰建設攜手完成台北新地標。
睿泰建設執行董事羅永政表示，睿泰曜基地位於正南京東路金融大道上，是台北市中心相當難得的精華角地，距離捷運南京三民出口僅50公尺，未來從社區門口走路到捷運站不到1分鐘，可說是「正捷運宅」。該建案原本這塊基地只有規劃臨路部分，不過為了讓基地更完整，所以連後方也一起整合，中間遇到不少困難，整合超過10年，羅永政特別感謝地主協助與公司同仁，才能讓睿泰曜正式亮相。
未來睿泰建設將持續深耕北市精華區，預計推出信義案、中正案，量體合計達百億規模，後續還有臨沂街、大直等精華地段開發案陸續推出。對於目前房市情況冷淡，羅永政表示，睿泰曜位於黃金地段，加上華熊營造高品質施工，股市有漲有跌，而房市保值性非常高，不管時機怎麼變，對民眾來說還是最好保值的產品。
「睿泰曜」以SRC與SC鋼骨構造，結合CFT柱內灌漿工法，打造21層鋼骨建築，中、高樓層就能看到信義計畫區景觀。基地位於捷運南京三民站出口約50公尺，為南京東路金融大道門牌，規劃21至51坪2至3房，鄰近富邦環亞千億都更案、皇翔敦北A辦、中華體育館開發、台泥低碳智慧園區等北市重大都更計畫。聯碩地產行銷團隊專案經理何悅生表示，南京三民生活圈成熟，吸引不少區域內換屋客層，截至正式公開前潛銷已近5成，買家多為科技業首購、換屋剛需族群，實價登錄171萬創區域新高，該戶為高樓層大坪數、大面寬景觀戶。目前，台股已經漲了將近一倍，何悅生相信，股市獲利後，有部分消費者會把資產轉移到房市，若房市政策適度鬆綁，下半年會越來越好。
南京三民生活機能健全 新案成交均價約150萬元
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南京三民站一帶為松山區與信義區交界的台北市精華區，由於南京東路五段的店家繁多，因此生活圈的商業氣息濃厚，加上鄰里街廓有不少中小型的公園綠地，使區段呈現鬧中取靜的居住氛圍，生活機能也相當便利，使房價保持在高水位。由於南京三民站一帶的發展相當成熟，新案供給不多，近年推出的個案，多半為耗時整合的危老重建案，建案規劃也因小基地的先天限制與首購買盤當道，以35坪以內的中小坪數為主流。
在供給稀少、成本高昂與地段精華的條件下，南京三民站一帶的新案價碼不俗，平均成交單價大約150萬元，鄰近捷運站以及位居南京、光復、八德等幹道的新案，高價更可突破170萬元，近期的交易表現雖不免受打炒房壓抑，但仍屬相對平穩，適合買家長期布局。
睿泰曜基本資訊
投資興建：睿泰建設股份有限公司
營造工程：日商華熊營造股份有限公司
基地面積：約298坪
規劃樓層：地上21層／地下5層
坪數規劃：21～51坪，2到3房
開價：150萬到179萬元
戶數：116戶住家，可售戶數約60戶，5戶店面
總銷金額：約30億元
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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睿泰建設和華熊營造今（12）日舉辦預售案「睿泰曜」工程簽約暨正式公開記者會，由睿泰建設執行董事羅永政，與華熊營造董事長新屋忠彥，代表雙方完成簽約儀式。其中華熊營造知名代表作包括台北101、台北雙星、陶朱隱園、雪山隧道等。新屋忠彥表示，營造工程是居住品質的重大關鍵之一，很榮幸與睿泰建設合作，參與這件危老更新案，華熊營造將以最高施工標準，和睿泰建設攜手完成台北新地標。
未來睿泰建設將持續深耕北市精華區，預計推出信義案、中正案，量體合計達百億規模，後續還有臨沂街、大直等精華地段開發案陸續推出。對於目前房市情況冷淡，羅永政表示，睿泰曜位於黃金地段，加上華熊營造高品質施工，股市有漲有跌，而房市保值性非常高，不管時機怎麼變，對民眾來說還是最好保值的產品。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南京三民站一帶為松山區與信義區交界的台北市精華區，由於南京東路五段的店家繁多，因此生活圈的商業氣息濃厚，加上鄰里街廓有不少中小型的公園綠地，使區段呈現鬧中取靜的居住氛圍，生活機能也相當便利，使房價保持在高水位。由於南京三民站一帶的發展相當成熟，新案供給不多，近年推出的個案，多半為耗時整合的危老重建案，建案規劃也因小基地的先天限制與首購買盤當道，以35坪以內的中小坪數為主流。
在供給稀少、成本高昂與地段精華的條件下，南京三民站一帶的新案價碼不俗，平均成交單價大約150萬元，鄰近捷運站以及位居南京、光復、八德等幹道的新案，高價更可突破170萬元，近期的交易表現雖不免受打炒房壓抑，但仍屬相對平穩，適合買家長期布局。
投資興建：睿泰建設股份有限公司
營造工程：日商華熊營造股份有限公司
基地面積：約298坪
規劃樓層：地上21層／地下5層
坪數規劃：21～51坪，2到3房
開價：150萬到179萬元
戶數：116戶住家，可售戶數約60戶，5戶店面
總銷金額：約30億元
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。