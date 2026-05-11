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▲ 「高雄熊 Birthday Party」生日派對活動特別選在交通便利、綠意盎然的中央公園站舉辦，希望讓熊寶粉絲和市民朋友一出捷運月台就能感受高雄熊的超萌魅力。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 活動現場同步設置「高雄熊商品展示區」，展出多款全新文創商品，另推出全台限量66組「高雄熊生日禮包」、線上獨家販售，歡迎無法到場的粉絲也能一起收藏高雄熊限定生日驚喜。（圖／高市府觀光局提供）

高雄最萌城市觀光大使「高雄熊」年度生日派對即將登場！「2026高雄熊Birthday Party」將於5月16日（六）上午10時，在高雄捷運中央公園站熱鬧舉辦，今（11）日上午11時開放線上報名，高市府觀光局長高閔琳邀請全台熊寶粉絲、大小朋友親子家庭一起來高雄，為高雄熊慶生。高閔琳表示，今年生日派對以「熊寶同樂會」為主題，除邀請粉絲近距離互動，高雄熊更將首度公開苦練已久的魔術才藝，展現城市IP全新魅力。高閔琳指出，高雄熊（Kaohsiung Bear）近年陸續完成IP圖像優化並開啟3D動畫繪製，製作28公尺高之造型熱氣球至海內外參展，也透過社群經營、主題歌舞、LINE貼圖及文創商品、官方觀光旅遊APP「高雄 GO！」熊熊AI智慧導覽等多元形式，成功塑造鮮明超萌可愛的城市IP形象，深受親子家庭喜愛，成為高雄城市行銷與觀光推展的重要角色。高雄熊日前驚喜現身果嶺、街頭和校園快閃等與民眾互動，為今年生日活動暖身，現場吸引不少大小朋友搶拍打卡、氣氛溫暖熱烈。這次「高雄熊 Birthday Party」生日派對活動特別選在交通便利、綠意盎然的中央公園站舉辦，希望讓熊寶粉絲和市民朋友一出捷運月台就能感受高雄熊的超萌魅力！透過結合高雄熊IP與城市公共空間，積極拓展高雄城市行銷魅力，展現高雄活潑、多元且療癒的城市特色。觀光局表示，今年生日派對活動內容豐富精彩，除了高雄熊魔術首秀、舞蹈演出及互動遊戲外，現場也準備驚喜小禮，邀請5月份壽星粉絲一同到場慶生；高雄熊將陪伴大家一起切蛋糕、歡唱生日快樂歌，打造最溫馨難忘的生日回憶。活動現場同步設置「高雄熊商品展示區」，展出多款全新文創商品，另推出全台限量66組「高雄熊生日禮包」、線上獨家販售，歡迎無法到場的粉絲也能一起收藏高雄熊限定生日驚喜，相關資訊請持續關注高雄熊官方粉絲專頁。歡迎民眾搭乘捷運前往中央公園站參與活動，節能減碳又便利。參加生日派對後，也可順遊中央公園、新堀江、玉竹及三多商圈，享受購物與美食樂趣，或轉乘捷運前往美麗島站、逍遙園、愛河灣、駁二藝術特區、棧貳庫、旗津及壽山動物園等熱門景點，安排一趟輕鬆又好拍的高雄城市小旅行。高雄熊將持續走訪校園、商圈、景區及大型活動，串聯高雄38區觀光亮點，把高雄山海河港的城市魅力分享給更多海內外旅客！更多活動資訊請鎖定「高雄熊 Kaohsiung Bear」與「高雄旅遊網」之粉絲專頁以及「高雄GO！」APP查詢。