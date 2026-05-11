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立法院近日三讀通過7800億元國防預算，與行政院原先規劃的1.25兆元仍有一段差距。立法院外交國防委員會召委陳冠廷表達擔憂，指出預算大幅縮減將直接衝擊國防建軍與軍購期程，導致許多關鍵項目失去討論空間，他強調，受俄烏戰爭及以哈衝突影響，國際軍備市場波動極大，若預算編列過於僵化，台灣恐因無法因應產能排程與匯率變化，在爭取軍備交付時喪失先機，影響國防規劃的完整性。陳冠廷批評在野黨提案存在邏輯矛盾，一方面質疑軍購延宕，另一方面卻排除能維持戰力的商購與維保項目，等於自廢補強戰力的工具。面對預算缺口，他認為，政府未來應考慮透過另訂商購條例、公務預算跨年計畫或財政追加等三方向進行補救。陳冠廷直言，國家資源應優先投入國防產業與社會支持，而非採取粗放式普發現金，並引述科威特歷史教訓，強調富裕國家若缺乏足夠防衛力，一旦面臨威脅將付出沉重代價。陳冠廷呼籲國防安全不應淪為政治攻防工具，並提醒綏靖主義無法換來和平，唯有展現自我防衛決心才能獲得對手尊敬。他提到，國防預算本可創造跨黨派三贏，讓各黨都能展現守護主權與理性的立場，而非受強硬派主導。接下來他將積極與各黨派立委溝通，尋求在商購與國防產業鏈上的具體補強方案，確保台灣的安全投資能回歸專業與國家利益，建立全面且可執行的國防後盾。