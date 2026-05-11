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2026年「川習會」即將本周四（14日）登場，兩國領導人的對話，備受全球關注！作家趙曉慧認為，這將是一場「笑裡藏刀」的政治大秀，實質上難有任何正面結果，剖析美中台三角關係，斷言美中兩大陣營的體制完全不相容，一方是民主法治，另一方則是共產獨裁，中共長期以來處心積慮要在政經領域全面取代美國霸權，但「全面防堵中共」已經是美國不分黨派的基本國策了。趙曉慧指出，川普在談判桌上的笑臉僅是表面客套，其內在是個對美國利益錙銖必較、寸土不讓的剽悍鷹派，隨著川普回鍋白宮，美國不僅擁有一個鷹派內閣，國會更是跨黨派達成「全面防堵中共」的共識，近期美國在國際上展現強硬手腕，包括對委內瑞拉與伊朗政權的施壓，都被視為扳倒中共的序曲。川普迫使習近平購買美國大豆或波音客機的手段，絕非妥協或討好，而是純粹的「要挾」與施壓，美中較量的邏輯簡單粗暴「就看誰的拳頭大」。國人最擔心的「台灣是否會被出賣」議題，趙曉慧連說三次「沒這回事」，點出川普腦袋裡的邏輯有三大核心，首先是「兩岸維持現狀」，這符合美國最大利益，無論誰執政都不會改變；其次，儘管美國表面承認中共政權，但實質上奉行「臺灣關係法」；最後則是實力說話，台灣目前的經濟實力已晉升全球股市第六大，更在印太防線、AI算力競賽的「非紅供應鏈」中擔任不可取代的關鍵角色。趙曉慧分析，美國不讓賴清德過境等傳聞，僅是安撫中共的微小外交手段，根本動搖不了台美關係的基石，她反問，美國難道會笨到把台灣推向中共，讓中共裝上「強大外掛」後反過來對付自己嗎？在川普的利益天秤上，「大豆」與「AI算力晶片」孰輕孰重不言而喻。