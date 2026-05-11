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戴俊郎立志脫貧！「匱乏是成功最好動力」從工地挑磚到開承億酒店

文化與美食領域的承億集團，全方位品牌成績有目共睹。



▲成功沒有偶然，承億董事長戴俊郎認為，「獨立思考力，比任何的事情都還重要」。（圖／葉政勳拍攝） 無畏旅宿業倒閉潮！戴俊郎認「天下大亂，情勢大好！」



根據業界人士分享，戴俊郎做生意時拚勁十足，敢衝、懂得創造機會；有人認為飯店業將因中國團客不來恐掀倒閉潮，戴俊郎卻認為「天下大亂，情勢大好！」逆勢求生無所畏懼。



戴俊郎打響「承億文旅」名號；先攜手台灣人壽與高雄市政府，以BOT案在高雄亞洲新灣區打造本土五星級品牌「承億酒店」，與大型公共圖書館共構，將文化藝術融入生活；再聯手遠東SOGO合作開發新竹全新飯店插旗巨城商圈，預計2027年試營運。



承億集團董事長戴俊郎過去受訪時曾表示：「 承億酒店與傳統五星級飯店的差異來自承億團隊不做連鎖複製， 以具有溫度的人文觀察視角捕捉每一片土地的樣貌， 並將其轉化為飯店空間及體驗活動」。



▲承億董事長戴俊郎出身貧苦，卻從工地挑磚的打工仔，翻身成飯店大亨。（圖／葉政勳拍攝）



承億集團創辦人暨承億建設董事長54歲戴俊郎，5月9日因多發性腦溢血猝逝。他出身貧苦，兒時一家七口擠同一張床上睡覺、窮到以鹽巴拌飯度日，立志脫貧到工地挑磚；曾說「匱乏是成功最好的動力！」集資從營造業、建築業起家；再從建商跨界打造旅館集團。面對中國團客不來恐掀倒閉潮，戴俊郎卻認為「天下大亂，情勢大好！」敢衝又敢拚。戴俊郎是嘉義東石人，出身貧苦，兒時一家七口擠5坪大地方睡覺、窮到以鹽巴伴飯度日。他立志脫貧，年紀輕輕就到工地打工挑磚，戴俊郎曾說「匱乏是成功最好的動力！」，認真肯吃苦的他薪水三級跳，還曾一個人顧著七個工地。戴俊郎以集資從營造業、建築業起家；29歲的那年，如願將公司轉型為承億建設。再從建商跨界打造旅館集團，首創跨越旅宿、設計、