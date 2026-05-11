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▲海洋委員會舉辦機敏防禦風險辨識海風廉安講習活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達(站立者)作專題演講。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員宋承恩(左)致送紀念品給作專題演講的高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達(右)。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(11)日，在海洋委員會會議室，舉辦機敏防禦風險辨識海風廉安講習活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達作專題演講，以強化所屬機關同仁的公務法紀觀念與風險辨識的能力。海洋委員會機敏防禦風險辨識海風廉安講習活動，是由海洋委員會副主任委員宋承恩主持，有海洋委員會、海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院等所屬機關人員與會，並針對經辦機敏業務人員、新進同仁及各級主官(管)進行重點培訓，期透過各機關的共同投入，建構堅實的廉政聯防機制，以充分展現海洋委員會對機密維護之高度重視。海洋委員會副主任委員宋承恩表示，海洋委員會為強化所屬機關同仁的公務法紀觀念與風險辨識的能力，乃舉辦115年度海風廉安機密維護專案宣導講習活動，並認為保密為國家安全之本，期落實公務機敏防禦與國安風險辨識。機敏防禦風險辨識海風廉安講習活動，邀請高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達以「收賄洩密實務解析暨防詐、反賄選宣導」為題，作專題演講，會中剖析公務體系中潛藏的洩密與貪瀆危機，並舉例過往同仁因收賄洩密遭重判14年的案例，強調失守資訊底線，將面臨嚴峻法律制裁。蔡佰達也點出實務上容易觸法的洩密行為，包含外洩陳情檢舉人個資、採購底價與委員名單，或利用公務系統私查民眾個資供人討債等，而在貪瀆風險方面，彙整了竊取公物、採購收取回扣、利用職務詐財與索賄等常見的貪污樣態，另為有效防制弊端，他呼籲同仁堅守「依法行政、保護自己」、「謹守秘密、遠離觸法」及「不義之財，不可貪求」等防範原則。宋承恩指出，在機敏防禦風險辨識海風廉安講習中，也結合「反詐騙」與「反賄選」宣導，期能全面深化同仁的廉能風險辨識力，在面對利誘或複雜情境時，均能堅守法律紅線，以維護公務體系的安全與廉潔。宋承恩並指出，海洋委員會及所屬機關肩負查緝走私、海洋治理及科研發展等重任，業務具備高度機敏性，這些資訊一旦外洩，將成為國安破口，因此，海洋委員會期透過此次講習，深化同仁的風險警覺性，將保密意識融入職務知能，更將機密維護概念提升至國家安全層次，以落實「機敏防禦、國安共榮」的核心價值，未來將循序擴大教育宣導層面，除持續辦理北部場次講習外，亦將透過系列化推廣活動，將廉潔文化深植於組織基因，實踐海洋委員會「安全、永續、共榮」之韌性海洋藍圖。