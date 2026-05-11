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▲王祖賢（左）坦承小時候其實不喜歡演藝圈，還因此跟媽媽產生分歧。（圖／翻攝自微博@安心小劇综）

59歲王祖賢在息影20多年後，近期時常在社交平台露面與粉絲互動。而今（11）日，她在社群PO出一段影片，先是祝媽媽們母親節快樂後，她談到小時候進演藝圈的原因，坦承自己其實不太喜歡演藝圈，但母親卻非常贊成明星夢，小學就被媽媽帶著到處試鏡，讓她從小就認為自己進演藝圈是「買媽媽的願望」。王祖賢今日PO出一段影片，罕見提到自己踏入演藝圈的原因，她透露自己有兩個哥哥，但爸媽都不管他們，反而把期望都放自己身上，「我變得壓力特別重。」王祖賢也坦承自己小時候其實不太喜歡演藝圈，「但我媽很贊成明星夢，所以從小我就認為我是來買她的願望。」王祖賢表示從小學的時候，媽媽就帶著她到處試鏡，「寧願一個禮拜的菜錢都沒有，但是也要給我報名。」她透露試鏡時，有人給她劇本叫她念台詞，自己卻跟木頭一樣，站著動也不動，「小學二年級會演什麼呢？」結果回家的一路上都被媽媽敲頭，「我想說我怎麼命這麼苦，這麼小就要拍戲。」她坦言雖然小時候因此跟媽媽有些分歧，但長大她也走著媽媽指的這條路，「我是屬於只要身邊有因緣經過，我是會珍惜因緣的那種，然後我也成就了那條道路。」她也提到息影到加拿大生活後，領悟到許多事情不用太執著，「不執著於過去的不完美，不苛求關係的滿分。那些曾經的不解，終會被時光釀成懂得。母親節，祝福所有母親，也祝福正在長大的我們。」雖然王祖賢坦言小時候不喜歡演藝圈，但不少人也認為媽媽的眼光非常好，觀眾也因為媽媽的決定，才能看到一代女神的風光，與那些經典的《倩女幽魂》、《青蛇》、《東方不敗之風云再起》等作品。