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你被加薪了嗎？主計總處今（11）日公布3月工業及服務業薪資統計結果，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為51,591元，年增2.79%；今年1至3月經常性薪資46,662 元，年增1.45%、實質總薪資222,228元，年增1.98%，分別創下11年及8年同期最大漲幅。不過，主計總處也指出，仍有約69.95%的受雇員工薪資低於平均數，顯示多數人並未達到全體受雇員工經常性薪資平均數為48,768元水準；相較於平均數容易失真，主計總處也公布，3月經常性薪資中位數為3萬9220元，年增2.9%，顯示有半數的員工薪資水準大於39K。據統計， 3月全體受僱員工經常性薪資平均數為48,768元，年增2.6%；獎金及加班費等非經常性薪資8,741元，合計後總薪資平均數為57,509元，較2月月減42.39%，年增4.40%；月減原因是2月為春節，員工所取得年終獎金較高。1至3月全體受僱員工每月經常性薪資平均數為實質經常性薪資平均數年成長 1.45%，累計實質總薪資平均數亦成長 1.98%，創下11年及8年同期最大漲幅。對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，AI熱潮持續發酵，相關產業景氣暢旺，發放的加班費、獎金、年終都有成長，因而推升整體總薪資表現；對於2月底伊朗戰爭推升物價，薪資也面臨是否可能會被通膨「吃掉」。譚文玲認為，假如薪資增幅續高於物價漲幅，實質薪資便可維持正成長，必須後續持續觀察。