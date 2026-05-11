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「川習會」即將在北京正式登場，外界都在期盼川普此行，能為美中關係帶來正向的變化，但在政經評論員吳嘉隆眼中，美中關係在川習會結束後，不僅不會轉好，兩國關係可能進一步惡化，川普此行更像是一場「仁至義盡」的外交操作，甚至是對中方下重手前的最後通牒。吳嘉隆分析，川普此行安排時間僅停留三天兩夜，極其短促，扣除往返與晚宴，真正商量實務的時間少之又少，顯示美方並非誠心要展開具體談判，川普的潛台詞很可能是：「我已經給你機會了，是你抗拒，那後面就別怪我。」在關鍵的台灣議題上，美方態度依舊強硬，明確表達維持台海現狀符合雙方利益，並警告中方不准輕舉妄動。除了台海問題，美方更準備在多個領域「對中國算帳」，例如在伊朗戰爭方面，美國不滿中國企業與銀行購買伊朗石油，形同間接資助恐怖組織與美軍交戰，二級制裁已箭在弦上；此外，對於中方提供伊朗軍事運補，美方也視為間接開戰，將有強烈反擊，在經貿議題上，川普可能拋出「遣送10萬名中國非法移民」以及「釋放政治犯黎智英」等令中方難堪的議題。吳嘉隆強調，這場高峰會的「破局」或許正是川普外交劇本的一部分。透過一場無效的對話，向美國國內民意證明和平手段已窮盡，進而為後續更嚴厲的制裁鋪陳其正當性，歷史往往已證明，衝突爆發前往往會有一段徒勞的外交努力，對川普而言，這種「先禮後兵」的姿態，不僅能凝聚美國民意支持長痛不如短痛的對中政策，更有助於拉抬國內支持度。