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◼︎新北市5月13日停水範圍一次看

▲新北市新莊區5月13日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

臨時供水站位置

▲新北市新莊區5月13日臨時供水站位置。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市5月13日停水範圍一次看

▲台中市沙鹿區5月13日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市5月13日停水範圍一次看

▲台南市永康區5月13日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台南市六甲、柳營區5月13日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市5月13日停水範圍一次看

▲高雄市5月13日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月13日（週三）在新北市、台中市、台南市、高雄市上述4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達23小時，其中高雄更將影響6行政區共1萬9千戶的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月13日停水影響範圍與時間，以及供水站位置懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：送水管工程停水施工改接作業新莊區：中正路、利濟街、大觀街、思明街、新泰路、新莊路、新豐街、景德路、武前街、泰豐街、環漢路二段、瓊林路、登龍街、碧江街、福海街、豐年街。停水原因：汰換管線工程沙鹿區：正德路、正義路。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路二段1號至11號(單數側)、西勢路242號至682號(含巷弄)、國民路303號至305號(單數側)、 富強路一段281號至359號(單數側/含巷弄)、富強路一段279巷12弄、富強路一段279巷14號至62號(雙數側/含弄)。停水原因：玉井等所發電機增設，王爺宮加壓站停止加壓供水。柳營區：旭山里、六甲區/大丘里、王爺里。共3個村里六甲區：水流東產業道路。停水原因：旗山區1350mm管線漏水搶修工程田寮區：七星里、三和里、大同里、古亭里、田寮里、西德里、南安里、崇德里、新興里阿蓮區：峯山里、阿蓮里燕巢區：所有鄰里。岡山區：三和里、華崗里、大莊里旗山區：上洲里、新光里、大山里、鯤洲里、南洲里、南勝里、中洲里、中寮里、三協里大樹區：統嶺里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。