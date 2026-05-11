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▲賽門貝克（左）在《穿著PRADA的惡魔》扮演讓安海瑟薇（右）意亂情迷的帥氣資深記者。（圖／翻攝自IMDb）

▲妮可基嫚（左）與賽門貝克（右）在《獵殺史塔佩克》扮演夫妻，現在竟然傳出緋聞。（圖／翻攝自IMDb）

▲賽門貝克（如圖）帥氣的外表很受女性歡迎，近來傳出與影后妮可基嫚的緋聞，兩人都還沒承認。（圖／美聯社／達志影像）

美艷高䠷的奧斯卡影后妮可基嫚，近來傳出與同樣澳洲出身的《穿著PRADA的惡魔》性感男神賽門貝克擦出火花，兩人才在亞馬遜Prime Video影集《獵殺史卡佩塔》扮演夫妻，就被撞見在紐約首映會上手牽手，還一起去參加會後派對，馬上就被傳在約會中。不過妮可和賽門的前妻蕾貝卡瑞格是多年好友，蕾貝卡據稱完全被蒙在鼓裡，被這最新緋聞驚呆。妮可基嫚、蕾貝卡瑞格、賽門貝克都是從澳洲演藝圈崛起，是認識多年的同業好友。妮可最早在好萊塢擁有一席之地，賽門之後在《穿著PRADA的惡魔》扮演風流優雅的資深記者受到女性歡迎後，連續7年主演影集《超感應神探》，一度是美國電視界紅星。妮可與賽門以往各自有伴侶，一直都以好友身分相處，現在擦出愛的火花，讓蕾貝卡完全沒心理準備。許多女性心中有一條守則：好姐妹的前男友不要碰，否則就有點像是背叛。而妮可對蕾貝卡而言，就有些侵門踏戶的感覺，哪怕蕾貝卡早已和賽門離婚了6年，要能夠接受他與自己的友人在一起，還是需要心理準備。歐美報導稱，另一個無法接受妮可與賽門的就是妮可的第2任前夫齊斯艾本，被形容「有如最要好的哥兒們和妻子在一起」那麼難堪。可是妮可與賽門之間，恐怕也不會有圓滿、幸福的結果，由於賽門還沒有收心、與妮可在一起卻沒有拋開「玩玩」的心態，和談起戀愛來態度認真的妮可就有落差。妮可據傳還未完全揮別與齊斯離異的陰影，希望能有穩定的感情，賽門卻沒有追求這個，所以賽門也許終有一天會讓妮可傷心，這是她的友人們不樂見的。對於被稱在約會中，妮可和賽門到現在都沒有任何公開的解釋。