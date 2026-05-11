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備戰2026地方大選，民進黨首都之戰人選遲遲未定，不過根據媒體報導，民進黨選對會預計於本週三（13日）將會正式拍板，由立委沈伯洋掛帥出征台北市長，當天下午將由總統兼黨主席賴清德親自主持提名記者會。沈伯洋近期積極轉換形象，不僅將招牌大捲髮改為俐落短髮，更頻繁與台北市基層互動，日前出席母娘文化季時與現任市長蔣萬安首度同台，爭取曝光與認同的動作頻頻，出戰態勢已呼之欲出。沈伯洋的選戰陣容也已初具雛形，外傳將由台北市立委吳思瑤出任競選總幹事，地方組織整合則交由即將接任北市黨部主委的吳沛憶負責，政策面則有陳培瑜、范雲等立委協助。沈伯洋近期在吳沛憶陪同下跑遍鄰里，深入地方聽取民意，力圖淡化學者色彩，轉向更紮實的基層經營。雖然綠營內部對於沈伯洋參選看法不一，但黨內多位立委仍對沈伯洋表示有信心。相較於台北市長人選的明朗化，新竹縣長的提名工作傳出將會「脫鉤處理」。由於原先呼聲極高的竹北市長鄭朝方，目前出戰意願還不明確，選對會決定暫緩處理相關提名作業，優先定錨首都選戰。針對本週三是否正式提名沈伯洋，民進黨中央目前保持低調態度，未對相關細節做出回應。