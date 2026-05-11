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根據外資Aletheia資本最新報告，由於AI晶片複雜度提高，加上台積電先進製程產能持續擴張，看好後段測試設備需求放大，因此將鴻勁給予「買進」評等，並將目標價由6200元大幅上修至1萬元。Aletheia資本指出，半導體測試產業的成長動能並未降溫，反而可望一路延續到2028年後。主要原因在於，台積電2025年至2028年先進製程產能將大幅擴充，而測試大廠愛德萬測試也規劃在2028至2029年進一步擴產，顯示整體產業鏈對AI晶片需求仍有高度期待。Aletheia資本預估，台積電未來兩年將加速擴充N3、N2、A16、A14等先進製程產能，2026年至2028年每月新增產能分別上看7萬片、18萬片及17萬片。隨晶圓廠設備需求先行放大，後段測試產能通常會在晶圓製造設備安裝後約9個月跟進，因此2028至2029年測試設備需求有望再上一層樓。在這波趨勢中，Aletheia資本特別看好鴻勁，主因公司在最終測試主動溫控分選機市場具高度優勢。報告指出，每一代AI晶片因設計更複雜，對測試機與分選機需求至少增加30%至40%，部分平台甚至較前一代翻倍。此外，新一代AI晶片的最終測試時間也呈現倍數成長，進一步推升FT handler需求。Aletheia資本預估，未來兩年相關需求將成長超過80%，年複合成長率約40%至50%。反映結構性成長動能，Aletheia資本上修鴻勁2026年至2028年每股盈餘預估，分別至129.9元、227.6元與329.3元，調幅約12%至44%；並預期鴻勁未來三年獲利可望大增2.5倍，成為AI測試設備需求升溫下的重要受惠者。