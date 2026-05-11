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▲白鹿被捕捉多次穿范丞丞等男藝人的外套。（圖／翻攝自微博@综藝放映室）

31歲中國女星白鹿在2022年，曾傳出與張凌赫因合作《寧安如夢》而交往，不過兩人都未承認過，白鹿還在2024年發聲明強調單身，才讓緋聞告一段落。不料近日，白鹿因在綜藝《奔跑吧》中對李晨、鄭愷使用「非常燃的老人家」等言論，遭批不尊重前輩，抖音3天內就狂掉10萬粉。還有網友翻出她與男藝人較親近，像是只與男性拍抖音、穿男藝人外套等，引發「愛男」爭議。白鹿於近日的《奔跑吧》節目中，在討論撕名牌環節時，調侃鄭愷在遊戲前認真熱身的行為，並形容李晨和鄭愷是「團魂非常燃的老人家」。這段話被部分網友解讀為帶有「高高在上」的戲謔感，被認為是不尊重前輩、缺乏對競技的敬畏心。但也有人認為這只是熟人間的玩笑，沒必要放大檢視。不過因為這次爭議，白鹿也被翻出一系列與男性較親近行為，遭批是「愛男」。據悉，「愛男」意旨對男性過度包容、過度討好男性等行為。白鹿被挖出節目中多次只點名男藝人、抖音影片都和男性拍、還被發現常穿男藝人外套，像是曾舜晞、范丞丞、王鶴棣等人。而上一個被罵「愛男」的女星，則是歐陽娜娜在節目《潮流合伙人》中，被發現多次穿了陳偉霆和范丞丞的外套。張凌赫和白鹿2022年合作《寧安如夢》時傳出緋聞，戲裡戲外的互動，被說是公費戀愛。不過這段戀情只維持2年，白鹿在2024年透過工作室發布單身聲明，今年2月微博之夜活動時，張凌赫經過白鹿身後，白鹿一看到他馬上將眼神移開，還被解讀為「翻了一個白眼」。