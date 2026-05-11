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台灣議題在川習會的定位

盧比歐稱美國對台政策未變

習近平可能尋求鬆動美台關係

白宮未實際介入高市早苗「台灣有事」發言

對台灣而言川習會最好的情況是什麼？

美國總統川普將在14日至15日訪問中國，與中國國家主席習近平進行「川習會」，各方關注台灣議題是否成為談判焦點。川習會如何發展會對台灣最好？專家學者有另一層觀點。根據美聯社報導，川普重返白宮後，對台灣展現出更大的模糊與搖擺態度。在本週將於習近平舉行峰會前，引發外界質疑，他是否可能削弱對台灣支持；川普去年12月批准了一項對台110億美元的軍售案，這是歷來對台最大規模的武器銷售，迄今尚未推動交付作業，川普也承認他曾與習近平討論過這筆軍售。此外，他抱怨台灣「偷走」了美國的半導體產業，並要求台灣為美國提供的保護費用。與此同時，川普也透過高額關稅威脅，施壓台灣同意對美國半導體製造進行大規模投資，並購買價值數十億美元的美國液化天然氣與原油。川普是否可能在美國長期以來對台立場上作出讓步？退休美國海軍少將、現任華府智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，支持台灣的人士擔心，當川普與習近平坐下來會談時，台北將會成為菜單上的一道菜。「我確實擔心，我們有一位講求交易的總統，而某種交易性的機會可能出現，屆時我們就會面臨挑戰」。中國方面已暗示，打算讓台灣成為本週習川會談的核心議題之一。中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話、為此次訪問做準備時提到了台灣問題，並敦促美國在對台政策上「作出正確選擇」，以維護兩國之間的「穩定」，但盧比歐表示，美國政策並未改變。他強調，「我們不希望看到任何被迫或強制性的現狀改變，那將會對世界造成不穩定」。他指出，台灣不會成為此行的主題，但肯定會是被討論的事項之一。白宮官員則強調，川普除了在去年11月批准價值3.3億美元的台灣軍機零件銷售外，在第二任期第一年批准的對台軍售，已超過民主黨前總統拜登四年任內批准的約84億美元。台灣一直受到川普政府催促，要求增加國防支出，而台灣立法院週五終於打破數月僵局，批准250億美元軍購案。但這遠低於總統賴清德提出的400億美元（1.2兆新台幣）方案。一名川普政府高級官員告訴美聯社稱，台灣國會未能完全通過賴清德的提案，令人有些失望。中國問題專家表示，關鍵問題在於，習近平究竟會在試圖讓川普更接近北京立場的過程中走多遠。自1979年與中國建交以來，美國一直在符合北京要求框架下，同時維持對台非正式支持並提供武器。在美國對台「戰略模糊」政策中，華府承認北京「台灣是中國一部分」的立場，但並未明確支持該說法。美國歷來也表示「不支持」台灣獨立，並反對任何單方面改變台海現狀的行為。但分析人士指出，習近平可能會試圖說服已展現出願意模糊傳統外交界線的川普，透過限制美國對台軍售，或非正式限制美國高層官員訪台，來鬆動美台關係。今年2月，川普曾暗示，他曾就對台軍售問題與習近平進行磋商。美國智庫布魯金斯學會（The Brookings Institution）中國中心高級研究員派翠西亞·金（Patricia Kim）提到，「即使我們不會看到像正式改變政策宣示那樣戲劇性的事情，但這一次始終存在一種風險，川普可能會隨口說出某些話，因為他未必是那種能充分理解長期政策措辭細微差異的人。」此外，美國的盟友日本與中國之間的爭執，也引發外界對川普是否堅定支持台灣的猜測。去年11月，日本首相高市早苗表示，中國若攻擊台灣，將令整個區域擔憂，甚至可能構成日本的「存亡危機事態」，需要動用武力。同月，川普先後與高市早苗及習近平通話，但他對這場爭端基本保持沉默。川普今年3月與高市早苗會談時表示。他還補充說：「當我與習主席在中國會面時，我會稱讚日本。」此外，2026年《美國國防戰略》未直接提及台灣，也讓川普對台支持受到檢視。美聯社認為，台灣手中握有的一張王牌，就是強大的半導體產業，而美國依賴台灣的晶片來維持在與中國先進科技競爭中的優勢。台灣大學國發所具政治學與國際關係專長的助理教授教授南樂（Lev Nachman）表示，「至少川普意識到台灣對美國經濟成長所扮演的角色。所以我認為，這大概是認為對台政策不會出現劇烈變化時，最主要的一線希望。」曾在川普與拜登政府任內處理東亞政策的前國務院官員、現任華府智庫戰略暨研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國研究主席卡根（Edgard Kagan）表示，儘管川普以交易式風格聞名，但他的政府並未把美中關係中的棘手議題視為可以互相交換的「可替代項目」。他認為川普理解什麼是籌碼，「根據我與他開會的經驗，他對如何運用籌碼有非常、非常敏銳的感覺。所以我認為，總統會犧牲美國在台灣的利益來換取其他東西的想法，依照我對他行事方式的了解，這種情況不太可能發生。」最終，台灣在川習會後究竟是處於更強勢還是更弱勢的位置，很可能將取決於兩位領導人的公開發言。報導回溯，在去年10月與習近平上一次面對面會談後，川普聲稱習近平並未提及台灣問題，而中國官員「知道對台動武的後果」。南樂認為，台灣所能期待的最佳情況，反而是台灣不要被公開談論；頂多是在最低限度上被提及就好。