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緬甸軍事政變後持續被東南亞國家協會（ASEAN，東協）排除在外，在今年四月的選舉過後，緬甸軍方首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）當選總統後仍遭東協峰會政治排除在外，菲律賓總統小馬可仕更稱「緬甸沒有任何進展」。緬甸軍方在經過軍事政變推翻翁山蘇姬的民選政府後，進行五年的軍政府統治，近期更舉行高度受限的選舉，排除翁山蘇姬所屬政黨，並由政變領袖敏昂萊轉任文職總統，試圖塑造政權合法性。這場軍事政變引發緬甸內部長期的內戰與人道危機，成為東協近年最棘手的議題之一，上週在由菲律賓擔任主辦國的東協峰會上，多國領袖對緬甸局勢進展表達失望。小馬可仕直言「緬甸沒有任何進展」，再次凸顯東協對軍政府的不滿。馬來西亞外交部長穆罕默德哈山亦表示，緬甸尚未準備好重返東協，並指出「針對其公民的暴行仍在發生」，而印尼與即將接任輪值主席的新加坡，也被普遍視為支持這一強硬立場。對此，緬甸外交部則發表聲明反擊，宣稱國內「正在出現積極發展」已獲多數東協成員認可，並批評特定國家持續維持限制措施，剝奪緬甸政府「平等代表權」，聲明強調，過去五年即使面對不公平待遇，緬甸仍保持耐心，並指控某些成員國透過批評聲浪來施壓干涉內政。分析人士指出，東協原本試圖以「五點共識」促成緬甸和平，但多年來進展有限，導致成員國耐心逐漸消耗。隨著緬甸與東協互相指責升高，區域組織內部的分歧與外交壓力恐將持續擴大。